TİM Başkanı Gülle, Gaziantep'teki halı fabrikalarını gezdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyanın önemli halı üretim merkezleri arasında gösterilen Gaziantep'teki fabrikaları ziyaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyanın önemli halı üretim merkezleri arasında gösterilen Gaziantep'teki fabrikaları ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, İsmail Gülle kentteki halı fabrikalarında incelemelerde bulundu ve yetkilerinden bilgi aldı.

Gülle'ye ziyaretinde, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve GAİB Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan eşlik etti.

Gülle, ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi yenilikçi yatırımlar, üretim ve istihdamın yanı sıra ihracatta da adeta kendisiyle yarıştığını belirtti.

Makine halısı üretimindeki gelişimin Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Gülle, kentteki halı sektörünün kaliteli üretim için yatırımlarını sürekli yenilediğini dile getirdi.

Selahattin Kaplan ise Türkiye'nin önemli sanayi üretimi ve ihraç kalemini oluşturan halıcıların nisan ayında önemli ihracata imza attığını ifade etti.

Nisadaki ihracatlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 305 yükselttiklerini anımsatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Halıcılar, nisanda 305 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Halı ihracatçıları 4 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi. Dönemsel verilere bakıldığında ise geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapan halıcılar, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını yüzde 46,5 artırarak 1 milyar 75 milyon 4 bin dolarlık ürün satmayı başardı."

Kaplan, Türk halıcıların dünya modasına yön verdiğine işaret ederek, Türkiye'de üretilen halıların en fazla Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Birleşik Krallık ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir