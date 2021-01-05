TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak."
05.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:39
TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak.
TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu