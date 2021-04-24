TİKA'dan Kenya'da gıda ve hijyen malzemesi yardımı
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TİKA'dan Kenya'da gıda ve hijyen malzemesi yardımı

TİKA'dan Kenya'da gıda ve hijyen malzemesi yardımı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı yardımları kapsamında Kenya'da 1200 aileye gıda paketi ve hijyen seti dağıtmaya başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı yardımları kapsamında Kenya'da 1200 aileye gıda paketi ve hijyen seti dağıtmaya başladı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca 1200 aileye 36 ton gıda paketi ve hijyen malzemesi ulaştırılacağını aktardı.

Ümütlü, "Başkent Nairobi'nin Güney Kariobangi mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri ve yetimhanede kalan çocuklara 215 gıda paketi ve hijyen seti dağıtıldı." dedi.

Kenya'da Ramazan ayı boyunca gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapacaklarını belirten Ümütlü, şunları kaydetti:

"2021 yılı Cumhurbaşkanlığımızca 'Yunus Emre' ve 'Türkçe Yılı', 'Hacı Bektaş Veli' ve 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildi. Bu vesileyle başkanlığımızın 'Erenler Sofrası' adı altında gerçekleştirdiği Ramazan yardımları kapsamında Kenya'nın gecekondu mahallelerinde gıda paketleri ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında hijyen setleri dağıtımlarımıza başladık."

Ümütlü, "Bu seneki yardımlarımızda yetimhanelere de özel bir yer veriyoruz. Ecdadımızdan, erenlerimizden ve köklü tarihimizden miras kalan yardımlaşma ve paylaşma kültürünün bir yansıması olarak dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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