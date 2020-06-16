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Ticaret & Ekonomi Kulübü İstanbul İl Başkanı Atakan Taşur Oldu

Türkiye ve bir çok ülkede karşılıklı iş istihdamları yaratmak ve projeler geliştirmek için faaliyetlerini sürdüren Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER), İstanbul İl Başkanlığına BHS GROUP Kurucu Başkanı Atakan TAŞUR getirildi.

Ticaret & Ekonomi Kulübü İstanbul İl Başkanı Atakan Taşur Oldu
16.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:01

Paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üyelerini artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendiren ve sorunların kalıcı çözülmesine katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan TEKDER, Ticaretle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bir araya getirip Tarımın, Turizmin, Teknoloji'nin, İhracatın, Sanayi'nin, Üretimin, Girişimciliğin ve İstihdamın artması için karşılıklı iş görüşmeleri ve imkânları sağlar. Ankara'da bulunan genel merkezinde Atakan TAŞUR' u ağırlayan TEKDER Genel Başkanı Sayın Mehmet ULUTAŞ, Atakan TAŞUR' a İstanbul İl Başkanlığı görevini yönetim kuruluna sunarak başarı rozeti takdim etti.

Atakan TAŞUR;"Amacım ülkemizin, devletimizin, milletimizin ve üyelerimizin menfaatlerini gözeten, ahlaklı ve dürüstticaret yapmayı amaç edinmiş, milli ve manevi değerleri benimsemiş, ülke ekonomisine, ticaretine, kalkınmasına maddi ve manevi katkılar sağlamaktır. Ülkemizin, girişimcisinin, iş insanının, üreticisinin, akademisyeninin yurt içi ve yurt dışındaki sesi olmak ve ülkemizi dünyaya tanıtmaktır. Ticaret ve ekonomi kulübü ülkemizin ekonomik ve sosyal gücünü, üretim potansiyelini, üyelerinin iş konularını en iyi şekilde değerlendirmek sureti ile ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, ülkemizin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön sıraya çıkarmak suretiyle katkıda bulunmayı hedeflemektir." ifadelerine yer verdi.

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