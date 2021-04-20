Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan şirketten dezenfektan alımı yapıldığını kabul etti. Alımların piyasa fiyatlarının altından yapıldığı ve 9 milyonluk değil 507 bin TL'lik dezenfektan alındığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin sahibi olduğu şirketlerden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı ve vergi indirimi yapıldığı iddialarına yönelik 5 gün sonra açıklama yaptı. Açıklamada 9 milyon TL'lik tutarın doğru olmadığı belirtilerek Pekcan ailesine ait olan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 507.880 TL'lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada dezenfektan teminiyle ilgili olarak "Direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL'ye tekabül edecekti" ifadesi kullanıldı.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan' şu soruları yöneltmişti:

"Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dört gündür size soruyorum. Siz kendi özel şirketinizden kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı? Satmadınız mı? Dokuz milyon liralık dezenfektanı, kendi şirketinizden bakan olduğunuz kuruma sattınız mı? Satmadınız mı? Dört gündür bu soruyu soruyoruz. Tarihe geçiyorsunuz. İlk kez, kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak tarihe geçiyorsunuz. Lütfen artık ya cevap verin ya da görevinizden istifa edin. Çin'den bir firmanın Türkiye mümessilliğini Karon isimli bir firmanız yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çin'deki firmanın Türkiye'ye sattığı ürünlere vergi indirimi yani yüzde 30'dan yüzde 20'ye vergi indirimi çektiniz mi çekmediniz mi? Buna ilişkin de tüm belgeler elimizde. Önce dezenfektan meselesine cevap bekliyoruz."

Ali Öztunç'un sorularına Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla yanıt verildi. Açıklamada Pekcan ailesine ait şirketten dezenfektan satın alındığı iddiası yalanlanmazken tutarın 9 milyon TL olmadığına vurgu yapıldı.

Bakanlığın açıklamasının tam metni şöyle:

"ÇİN'E UYGULANAN VERGİ"

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan asılsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur. KOVID-19 hastalığının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayimizin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin Halk Cumhuriyetinin de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5220 üründe İlave Gümrük Vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle, 1 Ocak 2021 itibariyle İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidilmiştir.

"KARON'A ÖZEL İNDİRİM YOK"

Söz konusu haberlerde, Karon Mühendislik firmasının Çinli bir firmanın Türkiye mümessili olduğu, söz konusu ticari ilişki nedeniyle bazı ürünlerde özel bir gümrük vergisi indiriminde bulunulduğu iddialara tamamen asılsız, mesnetsiz ve yalandır. Bunun yanında, Karon Mühendislik firması 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir.

"ASILSIZ VE ÇARPITILMIŞ"

Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır. Bakanlığımız, pandeminin başlangıcından itibaren halkımızın ve personelimizin sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri almış, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerimiz de ticaretin aksamadan devamı için büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdürmüştür. Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren Bakanlığımızca kullanılmak üzere gerekli tüm koruyucu malzemeler (maske, dezenfektan, tulum, eldiven, siperlik, koruyucu gözlük vb.) temin edilerek tüm teşkilatımıza ivedilikle dağıtımı sağlanmıştır.

"SAHİBİ NEDENİYLE DEĞİL FİYATI NEDENİYLE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Belirtilen dönemde, yeni nesil teknoloji ile uluslararası sertifikalara sahip olarak koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış, yüzde yüz doğal olan ve insan sağlığı açısından en güvenilir şekilde üretilen nanoksia dezenfektan; satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, o dönem piyasada satışta olan hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında olması ve pandemi sebebiyle en hızlı şekilde temin edildiği için kullanılan diğer alkol bazlı ve kimyasal dezenfektanlara ilaveten tercih edilmiştir.

"UYGUN FİYATA ALDIK"

Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken,KDV Hariç 507.880 TL'lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507.880 TL'lik dezenfektan tedariği,direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL'ye tekabül edecektir.

"FARKLI AMAÇLARA HİZMET EDİLİYOR"

Diğer taraftan, haberde yer alan faturalarda belirtilen ve Bakanlığımıza bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla adı geçen firmanın gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri; etik dışı bir çıkar ilişkisiymiş gibi göstererek Bakanlığımızla irtibatlandırmaya çalışmak, kamuoyunu bilgilendirme gayesinden ziyade farklı amaçlara hizmet etmektedir.Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve Bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.