HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması
15.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:30

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir küresel marka haline geldiğini belirterek, "Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Hedefimiz 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında konuştu.

Bakanlık olarak bugüne kadar birlik üyeleriyle çok önemli organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Pekcan, salgın sonrasında müteahhitlerin ön planda yer alabileceği projeler kapsamında yurt dışı ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin küresel ekonomik gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerin arasında yer aldığına dikkati çeken Pekcan, küresel ekonomide yaşanan durgunluk, güvensizlik, ticaret savaşları, müteahhitlerin proje üstlendiği bölgelerde yaşanan siyasi gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların söz konusu hizmetleri olumsuz etkilediğini söyledi.

"Küresel ekonomi belki de son 100 yılın en zor sürecini yaşıyor"

Bütün bu sorunlara ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin belki de son 100 yılın en zor sürecini yaşadığını vurgulayan Pekcan, bu süreçte birçok ülkenin müteahhitlik projelerini yavaşlattığını ifade etti.

Ana pazarlara ilişkin büyüme tahminlerine daha yakından bakmanın yol gösterici olacağının altını çizen Pekcan, "IMF'nin nisan ayı raporunda Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde yüzde 2,8 daralma öngörülmekte. Bununla birlikte proje üstlendiğimiz ülkelerin yatırım programlarının tam olarak nasıl etkileneceğini önümüzdeki günlerde daha net olarak görebilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Pekcan, tüm ülkelerin salgın nedeniyle kısıtlayıcı önlemler aldığı ve önceliklerin değiştiği bu dönemden sektörün en az şekilde etkilenmesi için sürecin tüm paydaşlarla dikkatle izlenmesinin önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilanının ardından TMB, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi tarafından iletilen sektör taleplerini ilgili bakanlık ve kuruluşlarla paylaştıklarını anlatan Pekcan, firmaların işçilerini ciddi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

"Türk müteahhitler 127 farklı ülkede 403 milyar dolarlık proje üstlendi"

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alalında bir küresel marka haline geldiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 127 farklı ülkede 403 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenilmiş durumda. Geçen yıl da 19,2 milyar dolarlık proje üstlenilmişti. Bu senenin ilk iki ayına da başarılı bir şekilde girerek çok önemli projeler üstlenmiştik, hedefimiz 2020'de 20 milyar doları aşmaktı. Ancak salgının küresel etkileri iş yaptığımız ülke ekonomilerinde ciddi bir daralma yaratabileceği için bu ülkeler ilk olarak gelecek yatırım programlarında daralmaya gidebilecektir. Dolayısıyla çalışmalarımızı da bu yönde realize etmeliyiz."

Gelecek dönemin eskisinden daha iyi olması dileğinde bulunan Pekcan, salgının kontrol altına alınmasıyla müteahhitliğin en hızlı biçimde toparlanacak sektörlerden olacağına yürekten inandığını söyledi.

Pekcan, "Bir yandan salgının etkileri ile mücadele ederken bir yandan da kurulacak yeni dünya düzeninde yerimizi en güçlü şekilde almak için fırsatlar doğacak bunu da iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.

"Hak edişlerle ilgili ciddi bir sıkıntı bize intikal etmedi"

Pekcan, TMB'den alınan şifahi bilgiler ve ticaret müşavirliklerinin birçoğundan ulaşan yazılar kapsamında, salgın çerçevesinde iptal olan herhangi bir proje bulunmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca işveren idarenin veya ülkedeki önlem sıkılığının durumuna göre geçici olarak işlerin durdurulduğu, bazı projelerin bulunduğu, bu sayının da çok fazla olmadığı, genelde projelerin yavaşlasa bile devam ettiği görülmüştür. Konuya ilişkin olarak firmalarımızdan alınan değerlendirmeler genellikle işçi ve malzeme temininde yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olup, hak edişlerle ilgili henüz ciddi bir sıkıntı da bize intikal etmemiştir. Bununla birlikte, salgın kapsamındaki küresel kısıtlamaların uzun süre devam etmesi durumunda, tüm ülkelerin ekonomilerine ciddi bir zarar vereceği ve bunun da firmalarımızın hak edişlerine etki edebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, süreç, firma özelinde ticaret müşavirliklerimizce ve ilgili genel müdürlüğümüzce yakınen takip edilmektedir. Müşavirliklerimizin görev yaptıkları ülkelerde firmalarımızla bir araya geldikleri webinarlara da ilgili genel müdürlüğümüzce de katılım sağlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarda, gerekli ticaret diplomasisi araçlarını kullanarak, sorunlarını çözmek üzere her zaman olduğu gibi sektörümüzün yanında olacağız."

Bakan Pekcan, firmaların devam eden işleri kapsamında ilgili ülkelere işçilerini götürmeleri gerektiğine dikkati çekerek, bununla birlikte, tüm dünyada seyahat kısıtlamasının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Pekcan, Bakanlık olarak yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörüne yönelik tüm çalışmalarda Türkiye Müteahhitler Birliği ile sergiledikleri verimli işbirliğini, gelecek dönemde de artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda TMB Başkanı Mithat Yenigün ve diğer üyeler de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Ekonomi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Ekonomi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Ekonomi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Neva Tarkan Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TMB'nin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 18:25:47. #1.14#
title