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Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin yeniden ivmelenerek iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmasını istediklerini belirterek, bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi Açıklaması
27.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:51

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin yeniden ivmelenerek iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmasını istediklerini belirterek, bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Pekcan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Pandemi döneminde Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" programında yaptığı konuşmada, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ve heyetine salgın döneminde Türkiye'ye gerçekleştirdikleri üst düzey ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Söz konusu ziyaretin ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirerek, çok boyutlu olmasına yardımcı olacağını belirten Bakan Pekcan, "Pandemi koşullarında gerçekleştirilen bu ziyaret ve sizlerin buraya katılımı, iki ülkenin çok boyutlu tarihsel ilişkilerinin de bir göstergesidir." diye konuştu.

Pekcan, tüm ülkeleri etkisine alan salgının sağlık kadar ekonomileri de etkilediğine işaret ederek, alınan güçlü önlemler sayesinde Türkiye'nin salgından en az etkilenen ülkeler arasına girmesini sağladıklarını belirtti.

Geçen yıl Türkiye'nin OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu anımsatan Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye, salgın döneminde de diğer ülkelerden ekonomi alanında da ayrışarak büyümesini sürdürecektir. Salgın döneminde ticaretin durmaması için yeni yöntemler geliştirdik. Temassız ticaret uygulamasıyla ihracatımızı, dış ticaretimizi şoför değiştirerek, araç değiştirerek, Ro-Ro transferleriyle gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlarla ciddi anlamda katılımcılar sağladık. Bu sanal ticaret heyetlerimizin ilkini de Özbekistan ile beraber gerçekleştirdik. Özbekistan ile şubat ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı ve Karma Ekonomik Komisyonu protokolünü imzaladık, ayrıca 61 eylem planını da oluşturduk."

Pekcan, 10 Haziran'da ticaret müşavirlerinin Özbekistan'daki fırsatları Türk iş adamlarına tanıttığını ifade ederek, "23 Haziran'da Türk-Özbekistan iş insanları heyetiyle tekrar bir araya geldik. Ayrıca sanal ticaret heyetiyle de bir araya geldik. Özbekistan ile pandemi döneminde de kesintisiz ilişkilerimizi devam ettirdik." şeklinde konuştu.

Süreç içerisinde Umurzakov ile Türk Konseyi üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaret bakanları ile gümrük idaresi başkanlarıyla video konferans gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Pekcan, görüşmede, temassız ticaretle ilgili tecrübeleri paylaştıklarını, en azından Türk Konseyi ülkeleri arasında demir yolu ticaretinin artırılması, geçiş kotalarının azaltılması, geçiş ücretlerinin azaltılması ve süreçte gümrük süreçlerinin basitleştirilmesiyle ilgili yol haritaları belirlediklerini kaydetti.

-Ticari ilişkilerde hedef 5 milyar dolar

Ruhsar Pekcan, Özbekistan ile ticari ilişkilerin geçen yıl yüzde 24,6 artarak 2,4 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret ederek, salgın döneminde bütün çabalara rağmen geçiş güzergahında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Bu konuda Başbakan Yardımcısı Umurzakov'dan, Türkiye'nin Türkmenistan ve Kazakistan ile yaptığı geçiş güzergahları konusundaki görüşmelere de destek vermelerini isteyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu sene ilk 6 ayda ticaretimiz yüzde 16 azaldı. Ama biz bugünden itibaren bu ticaretin yeniden ivmelenerek, cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Tercihli ticaret anlaşması imzalanması üzerine mutabık kalmıştık ve kendilerinden tercihli ticaret listesine 328 ürün ile ilgili listeyi aldık. Biz de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlıyoruz. Ağustos ayı içerisinde tercihli ticaret anlaşmasının 6'ncı görüşmesiyle beraber anlaşmayı nihayetlendirip imza aşamasına geleceğimizi ümit ediyoruz."

Bakan Pekcan, heyetlerin en kısa sürede tekrar bir araya gelerek ticaret anlaşmasını imzalayacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye'nin Özbekistan'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımı var. Biz Türk yatırımcılarını da Umurzakov'a emanet ediyoruz. Onları da en az Özbek vatandaşları kadar koruyup gözeteceklerinden hiçbir kuşkumuz yok. Yatırımların karşılıklı desteklenmesi ve korunması anlaşması da yürürlüğe girmiş bulunmakta. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirmek üzere yarın bir toplantı gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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