Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere... Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir.

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA