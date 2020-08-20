Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere...
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir.
20.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:24
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA