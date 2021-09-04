Ticaret Bakanı Muş: "İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor"
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Ticaret Bakanı Muş: "İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor"

Ticaret Bakanı Muş: 'İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor'
Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş dünyasının motivasyonunun yüksek olduğunu, yeni yatırımların geldiğini belirterek, bu trendi sürdürerek gelecek yıldan itibaren cari fazla veren bir ülke olma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş dünyasının motivasyonunun yüksek olduğunu, yeni yatırımların geldiğini belirterek, bu trendi sürdürerek gelecek yıldan itibaren cari fazla veren bir ülke olma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.

Muş, AA muhabirine, İzmir ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve iş dünyasının taleplerine kulak verdiklerini söyledi.

İzmir'in ihracatının yıl sonunda 15 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini aktaran Muş, kentin dış ticaret hacminin ise 26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ifade etti.

"İş dünyası gelecekten umutlu. Yatırımlar son sürat devam ediyor." diyen Bakan Muş, bu trendin devam etmesi için de yoğun bir hazırlık süreci içinde olduklarına işaret etti.

Muş, özellikle ihracatın lojistiği ve finansmanıyla alakalı çalışmalara değinerek finansa erişim ve bunların vadesiyle ilgili problemlerin bulunduğunu aktardı.

Finansman alanında ilk etapta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla sunulan reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardıklarını, bunun bir rahatlama getireceğini ifade eden Muş, "Artan ihracatın finansmanı ile alakalı kafa yoruyoruz. İnşallah orada bir çare bulacağız." diye konuştu.

Muş, Eximbank'ı yeniden yapılandırma konusunda da çalışma yaptıklarını aktararak "Belki mevzuatıyla alakalı Meclis'te bazı değişiklikler yapılabilir. Oradaki işler, süreçler, işleyişle alakalı Eximbank'ın yapılandırması noktasında bir çalışmamız olabilir. Bu büyüyen ihracata bankanın daha hızlı karşılık vermesine yönelik planladığımız çalışmalar var." diye konuştu.

E-ihracatla alakalı altyapı çalışmalarında da sona gelindiğine işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"2022'den itibaren son sürat oraya eğilmek ve odaklanmak istiyoruz. Dolasıyla bunlar hep Türkiye'nin önümüzdeki dönem itibarıyla ticari fazla vermeye yönelik motivasyonunu gösteriyor. İş dünyasının motivasyonunu yüksek gördüm. Biz Allah nasip ederse, bu trendi de sürdürmeyi başarırsak dünyada beklemediğimiz, öngörülmeyen bir aksilik olmazsa ümit ediyorum, önümüzdeki yıldan itibaren artık kronikleşmiş hale gelen cari açığı bozup fazla veren ülke ligine geçmiş olacağız."

Bakan Muş, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin de finansman olanaklarına erişimin artması ve imkanların çeşitlenmesiyle yapılacak yeni yatırımlarla artacağına işaret etti.

Ticaret Bakanı Muş: 'İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor'
Ticaret Bakanı Muş: 'İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor'
Ticaret Bakanı Muş: 'İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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