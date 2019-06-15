Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5 milyar dolar gelir sağlamak

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, dünya tıbbi ve aromatik bitkilerin 115 milyar dolar bir ticaret hacmine sahip iken Türkiye'nin bu sektördeki gelirinin milyon dolarlar civarında olduğunu belirterek, "2023 yılında hedefimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak" dedi.

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu üyeleri Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret eden komisyon üyeleri daha sonra Dodurga, Oğuzlar ve İskilip ilçelerine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi ev sahipliğinde Dodurga ilçesinde sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Aydın ve beraberindeki heyet tıbbi bitki ve aromatik bitkilerin üretiminde yaşanan dar boğazlar ile korunmasındaki sıkıntılar ve bu bitkilerin pazarlanmasındaki sorunlar çözüme kavuşma yolları hakkında gelen görüş ve talepleri dinleyerek not aldı. Toplantının ardından araziye çıkan heyet, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen alanları gezerek bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, komisyon üyeleriyle birlikte bu alandaki özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Çorum'da arazi çalışması yaptıklarını söyledi. Çorum'da bu alanda özel bir projenin olduğunu dile getiren Aydın, proje kapsamında burada yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitki fidelerinin Türkiye'nin çeşitli yerlerine pazarlandığını belirtti.

Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu'nun mecliste 5 partinin teklifiyle kurulan bir komisyon olduğunu hatırlatan Aydın, "Komisyon çalışmalarında üniversitelerden gelen akademisyenlerimizi dinledik. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bakanlıklardaki yetkilileri dinledik. Şimdi arazide yerinde incelemeler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte tıbbi bitki ve aromatik bitkilerin üretiminde yaşanan dar boğazlar, korunmasında sıkıntılar ve pazarlanmasındaki sorunlar çözüme kavuştuğunda ülkemize büyük bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki çeşidinin olduğunu açıklayan Aydın, "Bunların 3 bin 600'i endemik bitki. Fakat dünya ticaret hacmi 115 milyar dolar olan tıbbi ve aromatik bitkilerden ülkemizde milyon dolarlar civarında. 2023 yılında hedefimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak. Onun için bu çalışmaları yapıyoruz. Çorum'da örnek ülkemize de güzel hizmetler verecek. Tıbbi ve aromatik bitkilerin korunması, yetiştirilmesi ve pazarlanması konusundaki darboğazlar komisyonumuzun görevi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yetkilileri dinledik. Onlarla ilgili de çalışma yapılacak. Artvin'de Almanya'daki kadar bitki çeşidi var. Türkiye bu konuda çok zengin. 12 bin bitki çeşidi var. Endemik bitkilerde var" diye konuştu.

Komisyon üyelerinin yaptığı ziyaretlerde Başkan Vekili Recep Şeker, komisyon üyeleri Ali Cumhur Taşkın, Rıdvan Turan, Tufan Köse, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve diğer üyeler hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA