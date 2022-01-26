THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı hakkında bomba iddia: İstifa etti

İYİ Parti İBB Meclis üyesi ve AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ettiğini iddia etti. Kıdık, Aycı'nın yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacağını belirtti.

Kıdık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Flaş gelişme...THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifası istendiği bildiriliyor... Gelişmeleri duyuracağım." dedi. Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Kıdık, "Son dakika: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacak" dedi.

KAZAKİSTAN'DAN KARGO UÇAĞIYLA DÖNMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

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