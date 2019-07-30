THY uçuş ağına Pointe Noire ekledi

DÜNYA'NIN en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY) Orta Afrika ülkesi Kongo 'nun ikinci büyük şehri olan Pointe Noire uçuşlarına başladı. Pointe Noire seferlerini haftada üç frekans olarak Librevil aktarmalı gerçekleştirecek.

THY, Atlas Okyanusu kıyısında kurulu liman şehri Pointe Noire ile birlikte uçuş ağını 125 ülke ve 313 destinasyona genişletti. Havayolu şirketi aynı zamanda Afrika Kıtası'nda en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanını da pekiştirmiş oldu. Pointe Noire hattının açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, "Bugün başlattığımız Pointe Noire seferlerimiz ile Afrika Kıtası'nda uçtuğumuz nokta sayısını 58'e çıkardık. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak, Afrika'da en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanımızı bu kıtadaki büyüme stratejimiz doğrultusunda koruyoruz. Yeni uçuşlarımız, Kongo ile halihazırda var olan kültürel temaslarımızı artırmamız noktasında da bize yeni fırsatlar tanıyacak. Gelecek dönemde Türk misafirperverliğini ve kesintisiz seyahat deneyimini daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul