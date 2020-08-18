THY'NİN MALİ'YE GİDEN YOLCU UÇAĞI NİJER'E YÖNLENDİRİLDİ
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THY'NİN MALİ'YE GİDEN YOLCU UÇAĞI NİJER'E YÖNLENDİRİLDİ

İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri darbe girişimi nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından Nijer'e yönlendirildi.

THY'NİN MALİ'YE GİDEN YOLCU UÇAĞI NİJER'E YÖNLENDİRİLDİ
18.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:54

İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri darbe girişimi nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından Nijer'e yönlendirildi. 

THY'nin TK-543 sefer sayılı İstanbul-Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından Mali'deki askeri darbe nedeniyle Bamako Modibo Keita Airport Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı. İSTANBUL'A DÖNÜŞ SEFERİ DE NİJER'DEN Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın Nijer'in başkenti Niamey Havalimanı'na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da yine Niamey(Nijer)'den gerçekleşeceği öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

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