Thy, İtalya'daki Varlığının 60'ıncı Yılında Büyümeyi Sürdürüyor

İtalya'daki varlığının 60'ıncı yılını kutlayan Türk Hava Yolları (THY), en çok sefer düzenlediği ülkeler arasında yer alan bu ülkedeki büyümesini sürdürüyor.

THY bu yıl ilk kez, İtalya'da işbirliği yaptığı ve geçen yıla yönelik satış performansı en iyi olan seyahat acentelerini Milano'da düzenlediği bir etkinlikle ödüllendirdi.

Bu yıl ölümünün 500'üncü yıldönümü olan Leonardo da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi'ndeki ödül törenine, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, THY Satış Başkan Yardımcısı (Güney Avrupa) Ömer Faruk Sönmez, THY'nin bu ülkedeki ofislerinin müdürleri ve seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

Gecede Neyzen Gökhan Özkök ve klasik müzik sanatçısı Ayşe Sicimoğlu birer performans sergiledi.

THY, İTALYA'DA KOLTUK KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Törendeki konuşmasında, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olan THY'nin, 2019 yılında küresel havacılık endüstrisinde yeni bir döneme girdiğini, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşması hedeflenen Yeni İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla bunun önemli bir yıl olacağının altını çizen Ömer Faruk Sönmez, İtalya'da marka değerlerini yaymak için büyük çaba gösteren acentelere teşekkür etti.

THY'nin, yolcularına yeni seyahat deneyimleri, yeni rotalar ve yeni hizmetler sunduğunun altını çizen Sönmez, İtalya'nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu, 2018 yılında koltuk kapasitesini bu ülkede, 2017'ye kıyasla yüzde 8 artırarak, yüzde 10'a çıkardıklarını ve 1.6 milyon yolcuya ulaştıklarını aktardı.

Sönmez, Roma, Napoli, Bolonya, Bari, Katanya, Milano, Pisa ve Venedik olmak üzere 8 şehre direk bağlantısıyla yaz sezonunda İtalya'dan haftada 141, kış sezonunda ise 118 uçuş gerçekleştirdiklerini anımsatarak, İstanbul aktarmalı olarak 124 ülkeye buradan bağlantısı olduğunu vurguladı.

Napoli hattını Mart 2019'dan itibaren 10'dan 14'e çıkardıklarını, Bolonya uçuşlarını da 24 Haziran 2019'dan itibaren 14'ten 18 uçuşa çıkaracaklarını belirten Sönmez, "Ocak 2019'da, hem iş hem de turizm akışını artırmak, başkentlerimiz arasında güçlü bağ kurmak için Roma-Ankara direk uçuşlarını 60 yıl aradan sonra tekrar başlattık," dedi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de, İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz'in iki büyük kültür ve ekonomik gücü olduğunun altını çizerek, İtalya'da sadece 50 bine yakın Türk'ün yaşıyor olmasının yetersiz olduğunu ifade ederek, "İtalya ve Türkiye birbirine çok yakın ve benzer iki ülke ama bir o kadar da uzak. Bu nedenle THY'nin yolcu taşıyarak üstlendiği rol çok önemli," diye konuştu.

İTALYA VE TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI SAYESİNDE AVRUPA BİRİNCİ DESTİNASYON OLDU

Törende bir konuşma yapan Bocconi Üniversitesi Ekonomi ve Turizm Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Marianna Di Salle de, 2018 yılında Avrupa'da teşvik edici bir senaryo yaşandığını, THY'nin, tüm hava yolu sektörü için olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "2018'de dünya genelinde bu sektör büyüdü. Avrupa, İtalya ve Türkiye'nin ağırlığının artmasıyla yolcu trafiği bakımından birinci destinasyon oldu," dedi.

Di Salle, İtalya'ya geçen yıl 60 milyon, Türkiye'ye de, 2017'ye kıyasla yüzde 22 bir artışla 40 milyon turistin ulaştığının da altını çizdi. - Milano

Kaynak: DHA