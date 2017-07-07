THY Avrupa Ligi'nde Fikstür Belli Oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.



Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak.



Organizasyonda yer alan diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.



İlk haftanın programı



THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu ilk hafta maç programı şu şekilde:



12 Ekim Perşembe:



Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)



CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)



Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş



Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)



13 Ekim Cuma:



Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)



Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya)



Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



FIBA ile Avrupa Ligi'nin fikstürü çakıştı



FIBA 'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programıyla, Avrupa Ligi'nin maç programı çakıştı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda 23 Kasım'da Letonya, 26 Kasım'da Ukrayna ile karşılaşacak. O tarihte Avrupa Ligi'nde 23 Kasım'da Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'le, 24 Kasım'da ise Fenerbahçe Doğuş sahasında Khimki ile oynayacak. Aynı sıkıntı Şubat 2018 fikstüründe de kulüplerin ve oyuncuların önüne gelecek.



Türk takımlarının fikstürü



Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes'in 2017-2018 THY Avrupa Ligi normal sezon fikstürü şöyle:



1. Hafta:



12 Ekim: Anadolu Efes-Real Madrid, Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş



2. Hafta:



19 Ekim: EA7 Emporio Armani-Fenerbahçe Doğuş



20 Ekim: Valencia-Anadolu Efes



3. Hafta:



25 Ekim: Fenerbahçe-Anadolu Efes



4. Hafta:



27 Ekim: Anadolu Efes-CSKA Moskova, Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Doğuş



5. Hafta:



2 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Valencia



3 Kasım: Anadolu Efes-Unicaja Malaga



6. Hafta:



9 Kasım: Barcelona Lassa-Anadolu Efes



10 Kasım: Brose Bamberg-Fenerbahçe Doğuş



7. Hafta:



14 Kasım: Maccabi FOX-Anadolu Efes



15 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Olympiakos



8. Hafta:



16 Kasım: Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods



17 Kasım: CSKA Moskova-Fenerbahçe Doğuş



9. Hafta:



23 Kasım: Zalgiris-Anadolu Efes



24 Kasım: Fenerbahçe Doğuş-Khimki



10. Hafta:



30 Kasım: Anadolu Efes-EA7 Empori Armani Milan, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş



11. Hafta:



8 Aralık: Kızılyıldız-Anadolu Efes, Barcelona Lassa-Fenerbahçe Doğuş



12. Hafta:



14 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Zalgris



15 Aralık: Anadolu Efes-Baskonia



13. Hafta:



19 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız



20 Aralık: Khimki-Anadolu Efes



14. Hafta:



21 Aralık: Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş



22 Aralık: Anadolu Efes-Olympiakos



15. Hafta:



28 Aralık: Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid



29 Aralık: Anadolu Efes-Brose Bamberg



16. Hafta:



4 Ocak 2018: Panathinaikos Superfooods- Anadolu Efes



5 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Baskonia



17. Hafta:



11 Ocak: Anadolu Efes-Kızılyıldız, Valencia-Fenerbahçe Doğuş



18. Hafta:



17 Ocak: CSKA Moskova-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos Superfooods



19. Hafta:



19 Ocak: Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş



20. Hafta:



25 Ocak: Real Madrid-Anadolu Efes



26 Ocak: Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa



21. Hafta:



1 Şubat: Anadolu Efes-Valencia, Olympiakos-Fenerbahçe Doğuş



22. Hafta:



8 Şubat: Unicaja Malaga-Anadolu Efes



9 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg



23. Hafta:



22 Şubat: Fenerbahçe Doğuş-EA7 Emporio Armani



23 Şubat: Anadolu Efes-Zalgiris



24. Hafta:



1 Mart: EA7 Emporio Armani-Anadolu Efes



2 Mart: Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş



25. Hafta:



8 Mart: Anadolu Efes-Maccabi FOX



9 Mart: Zalgiris-Fenerbahçe Doğuş



26. Hafta:



15 Mart: Brose Bamberg-Anadolu Efes



16 Mart: Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova



27. Hafta:



20 Mart: Fenerbahçe Doğuş-Maccabi FOX



21 Mart: Anadolu Efes-Khimki



28. Hafta:



22 Mart: Kızılyıldız-Fenerbahçe



23 Mart: Olympiakos-Anadolu Efes



29. Hafta:



29 Mart: Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Khimki-Fenerbahçe Doğuş



30. Hafta:



5 Nisan: Baskonia-Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga