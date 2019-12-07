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THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas

Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

07.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:44
THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Sloukas

forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloukas, Fenerbahçe Beko'nun Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 107-102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sloukas'ı 37 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve 33 verimlilik puanıyla Panathinaikos'tan Tyrese Rice izledi.

Kaynak: AA
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