THORChain (RUNE) coin nedir? RUNE coin yorum ve grafiği!

RUNE coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle RUNE coin hakkında RUNE coin twitter, RUNE coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, RUNE coin yorum ve grafiği! RUNE coin nedir? RUNE coin geleceği nedir? RUNE coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

RUNE COİN YORUM

RUNE coin yorum ve RUNE yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok RUNE coin investing, RUNE coin twitter, RUNE coin forum ve RUNE coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki RUNE coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış RUNE coin yorumları RUNE coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar RUNE hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra RUNE Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre RUNE coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

RUNE COİN NEDİR?

THORChain, halka açık THORNodes ve ekosistem ürünleri ağı aracılığıyla kripto para birimi likiditesini merkezden uzaklaştırmayı amaçlar. Yerel ve zincirler arası likiditeye erişim, herhangi bir kişi, ürün veya kuruma açıktır.

Dolaşımdaki RUNE'nin %80'inden fazlası THORChain likidite havuzlarına kilitlenirse, ekonomik tasarım gereği RUNE'nin piyasa değeri, THORChain likidite havuzlarına (BTC, ETH, BNB, BCH, LTC, DOGE) kilitlenen tüm RUNE dışı varlıkların değerinin en az 3 katı olmalıdır. ).

RUNE sahipleri RUNE'leriyle likidite sağladıkça, daha doğru deterministik RUNE olur.

RUNE'nin %60'ı bugün THORChain likidite havuzlarında kilitli durumda.

RUNE COİN NE KADAR?

RUNE coin kaç dolar?

RUNE coin anlık olarak $ 5,092 değerindedir.

RUNE coin kaç TL?

RUNE coin anlık olarak ₺70.95 değerindedir.

RUNE coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺23,463,616,749 ( +46.74% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺35,476,963,780 ( +46.74% )

Hacim: ₺2,977,625,520 ( +284.25% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.1234

Dolaşan Arz: 330,688,061.33 RUNE

RUNE COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

RUNE coin anlık olarak $ 5,092 değerindedir.

RUNE coin değeri son 24 saatte 47,39% değer kazanmıştır.

RUNE coin son 7 günde 43,40% değer kazanmıştır.

RUNE COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

RUNE COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

RUNE COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

RUNE COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

RUNE COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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