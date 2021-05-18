Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı

Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. yakalandı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı R.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli R.A. gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli R.A. gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Adem Büyük Şenol Güneş Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:45:02. #1.16#

title