Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.
Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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