Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek

Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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