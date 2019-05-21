Theresa May'den Brexit İçin 'Son Çare': Yeni Referandum Yapabiliriz

İngiltere'de son dönemde siyasi krize neden olan Brexit süreciyle ilgili Londra yönetimi çıkış yolu arıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık anlaşmasıyla ilgili 'yeni bir referandum' yapılabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle