The One Awards'dan Sur Yapı'ya ödül

14.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:52

Sur Yapı'ya, The One Awards ödülleri kapsamında gayrimenkul ve inşaat kategorisinde "yılın itibarlısı" ödülü verildi.

Sur yapı, Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen 12 ilde toplam 1,200 kişiyle anket çalışmalarına katılımıyla gerçekleştirilen araştırma ile belirlenen şirketler The One Awards Ödüllerinin verildiği gecede ödül aldı .

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Zor bir yıl olmasına rağmen 2019'da faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmenin güzel bir sonucunu aldık. Sur Yapı olarak gayrimenkul sektörünün en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz" dedi ve ekledi:

"Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında 2019'da yapılan çalışmaların bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden değerlendirildiği The One Awards'da yılın en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz. Bu ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı."

Kaynak: DHA