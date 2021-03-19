TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı Necati Selçuk Şahin oldu
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TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı Necati Selçuk Şahin oldu

19.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:39
TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı Necati Selçuk Şahin oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin oldu.

TFFHGD Kayseri Şubesi 13.Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan genel kurulda tek liste delegelerin oylarına sunuldu. Başkan adayı Necati Selçuk Şahin 81 üyenin tamamının oyunu alarak TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı seçildi.

Necati Selçuk Şahin'in Yönetim Kurulu'nda Hacı Mehmet Ekmekyermez, Volkan Oğuz, Ramazan Koca, Erkan Kırçıl (asil) Erdem Sarıaslan, İbrahim İmrağ, Rıza Öztürk, Yaşar Özçetin ve Kadir Çelikbaş (yedek yönetim kurulu) Hüseyin Otyakmaz, Sevgi Çerçioğlu, Recep Güneş (Denetim Kurulu asil) Erol Eroğlu, Birtan Ekren, Ömer Hürcan Yücel (Denetim Kurulu Yedek) Ahmet Cengiz Duman, Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Alim Kandemir, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Süha Adıyaman, Ali Etlikçi, Ahmet Ulu (Genel Merkez Delegeleri Asil) Ramazan Haymana, Hüseyin Otyakmaz, Osman Bru, Recep Güneş, Furkan Ulu, Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç (Genel Merkez Delegeleri Yedek) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:41:43. #1.14#
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