TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Shehu'ya verdiği 2 maç men cezasının 1 maça düşürüldüğü belirtildi.
Kurulun, Mesut Mestan'ın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise ihtar şeklinde düzelttiği kaydedildi.
Kaynak: AA