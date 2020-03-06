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TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.

06.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:16
TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim

(TFF) , TFF 1. Lig ekibi 'un kulüp başkanı ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Shehu'ya verdiği 2 maç men cezasının 1 maça düşürüldüğü belirtildi.

Kurulun, Mesut Mestan'ın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise ihtar şeklinde düzelttiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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