TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:
Başkan: Serdar Tatlı
Başkan vekili: Metin Tokat
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy
Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü
Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan
Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy
Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan
2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü
3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat
4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy
5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu
8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner
Kaynak: AA