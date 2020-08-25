TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:

Başkan: Serdar Tatlı

Başkan vekili: Metin Tokat

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü

Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan

Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy

Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan

2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü

3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat

4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy

5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu

8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

Kaynak: AA