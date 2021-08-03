TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek
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TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek

TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Ugulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Ugulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Salonu'nda gerçekleşen protokol törenine; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile TFF Başkanı Nihat Özdemir katıldı. Protokol kapsamında futbol federasyonuna bağlı bütün kulüplerin sporcuları, hakemler, engelli federasyon mensupları ayrıca federasyon mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yüzde 40 indirimle dil öğretimi fırsatı sunulacak. 

Protokolün imzalanmasının ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, yaptığı açıklamada, bunun kendileri için tarihi bir protokol olduğunu vurgulayarak, "Ankara Üniversitesi'ne bağlı TÖMER'in, devlet üniversiteleri içerisinde uluslararası akreditasyona sahip tek Türkçe ve yabancı dil öğretim merkezi. TÖMER, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı bütün kulüplerin sporcuları, hakemler, engelli federasyon mensupları ayrıca federasyon mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yüzde 40 indirimle dil öğretiminde bulunacak. Türkiye'de bulunan yabancı sporculara da Türkçe öğretimi yapacak" dedi.Dil konusunun öneminin altını çizen Ünüvar, "Gerek Türkiye'ye gelen gerekse Türkiye'den yurt dışına giden takımların, sporcuların, hakemlerin dil bilmesi son derece önemli. Bizler de gerek TFF mensupları gerekse bağlı kulüplerdeki sporculara dil öğretimiyle ilgili çok önemli iş birliği protokolü imzaladık. Bununla, Ankara Üniversitesi olarak Türk sporuna hizmet ettiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.NİHAT ÖZDEMİR: DİL ÖĞRENİMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZTFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin dil öğrenimine çok önem verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en eski kuruluşlarından, TÖMER'le dil öğretimine veya öğrenilen dilin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı marka haline geldi. Herkes için lisan çok önemlidir. Sayın hocamla uzun uzadıya konuştuk ve önemli çalışmalar yaptık, geniş kapsamlı bir protokol imzaladık. Esasında eğitimde pazarlık yapılmaz, eğitimin değeri ölçülmez, eğitimin fiyatı yoktur. Ama sağ olsunlar kendileri bize çok büyük bir iyilik yaptılar ve yüzde 40 indirim yaparak geniş kapsamda yöneticilerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi, engelli sporcularımızı da bu işin içine koyduk. Yalnız İngilizce öğrenmeleri veya Almanca öğrenmeleri değil, öyle insanlar geliyor ki Türkçe öğrenmek istiyorlar, orada da çok faydaları olacak. Bir lisanı biliyorlarsa, o lisanın gelişimini de aynı bu şekilde protokol kapsamında yapacaklardır."

- Ankara
TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek
TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız

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TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle sporculara dil eğitimi verilecek - Haberler Spor
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