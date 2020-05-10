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TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir

TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
10.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:08

Liglerin başlatılma kararıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu, "Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, lig maçlarının başlatılma kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Federasyon konuyla ilgili, "Öncelikli ve tek amacı liglerin tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir. Sağlık şartlarına bakılarak gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır. Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir" dedi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in medyanın değerli mensuplarıyla birlikte yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama daha yapılması Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür.

Bilinmesini isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, profesyonel liglerin, futbol ailesinin paydaşlarından tek bir ferdinin sağlık sorunu yaşamadan bitirilmesi dışında bir amacı yoktur.

Futbol ailesinin tüm fertlerine ve güzide kulüplerimize gönül vermiş tüm futbolseverlere karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Ve ilk günden bu yana bu sorumluluğa uygun olarak hareket etmeye gayret ediyoruz."

"ÖNCELİĞİN PARA OLDUĞU YORUMLARI HEPİMİZİ İNCİTMİŞTİR"

"Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in "Şimdilik" vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen "Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu" yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynatılmasına, ilk ölümlü vakaların sonrasında da liglerin ertelenmesine başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde, devletin ilgili makamları ve yetkililerle istişareler yaparak karar verdik. Bu anlamda, devletin yetkili kişi ve kurullarıyla yapılan istişarelerin ardından, Avrupa'da bu konuda radikal kararları en çabuk veren federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.

Salgında vakalar artarken liglerin ertelenmesi konusunda karar veren Yönetim Kurulumuzun, salgının kontrol altına alınma dönemine geçtiği günlerde, devletin yetkili kurullarının ilan ettiği "yeni normallere" dikkat ederek 40 gün sonrası için bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir… Yeni normale giden süreçte, diğer alanlarda kararlar nasıl devletin ilgili ve yetkili kurullarının onayı ve tavsiyesiyle hayata geçiriliyorsa, futbol müsabakalarının fiilen başlaması da belli kurallar dahilinde olacaktır.

Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in basın toplantısı ile açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihi de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleri ile paylaşılmıştır. Sayın Başkanımız basın toplantısında, "Şimdilik" vurgusunu işte bu yüzden üstüne basa basa yapmıştır. Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır."

"AVRUPA LİGLERİNİ DE TAKİP EDECEĞİZ"

"Üstelik önümüzde gözlem yapabileceğimiz yarışmalar da olacak… Biz UEFA'nın hazırlayıp tüm ülke federasyonlarıyla paylaştığı taslak Avrupa Kupaları fikstür çalışmalarına istinaden, liglerin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak açıkladık. Almanya'da ligler 16 Mayıs'ta başlıyor… 30 Mayıs'ta ligleri başlatma kararı alan çok sayıda Avrupa ülkesi var… Hem ülkemizdeki süreci gözleyeceğimiz hem de bu liglerde yaşananlardan çıkarımlar yapabileceğimiz uzun bir süreç bizi bekliyor.

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü 1 Mayıs tarihinde yayınlamıştır. Bu protokolün futbol maçlarının oynanmasına ilişkin ne bir izin ne de bir tavsiye kararı olmadığı açıktır. Protokol, antrenmanların başlaması ve ilgili süreçte sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenleri barındıran bir çerçeveden oluşmaktadır. Protokolde antrenmanların başladığı ilk 2 haftada futbolcuların 10'ar dakika arayla sahaya çıkması önerilmesine rağmen, antrenmanlara başlayan bazı takımların futbolcularının birbirlerine sarılarak verdiği pozlar dikkatlerden kaçmamıştır. Tesislerde bulunan malzemecilerden güvenlik personeline, futbolcudan aşçıya herkesin kendine, ailesine, takım arkadaşına ve kulübüne karşı sorumluluğu vardır.

Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek isteriz. Ülkemiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında dev adımlar atmıştır. Bu başarılarda başta Bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızın da katkısı büyüktür… Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık camiası dünyada parmakla gösterilecek başarılı bir performansa imza atmıştır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağlık camiamızın, futbol gibi çok farklı noktalarda paydaşları bulunan, maalesef her türlü sportif kararlar üzerinden bile büyük spekülasyonlar yapılan bir mecraya çekilmesine gönlümüz razı olamaz, olmayacaktır."

"LİGLERİN İPTAL EDİLMESİ ÇÖZÜMSÜZLÜK ANLAMINA GELİR"

"Biz liglerin başlatılma kararıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın.

Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir.

Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz.

Bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir

Spor Manşet

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