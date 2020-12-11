TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü

11.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:48
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan Özdemir, 2 Aralık'ta koronavirüse yakalanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den sevindirici haber geldi. Daha önce koronavirüse yakalandığı açıklanan Özdemir'in son yapılan test sonucunun negatif olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

9 GÜN ÖNCE KORONAYA YAKALANMIŞTI

Federasyonu Başkanının, 2 Aralık Çarşamba günü koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Haber Yorumları (3)
12345: HİÇDE SEVİNDİRİCİ Bİ HABER DEĞİL. ÜLKE FUTBOLUNUN VE EKONOMİSİNİN ÜSTÜNE ÇÖREKLENMİŞ Bİ PARAZİTTEN FARKI YOK. FUTBOL ADINA ALDIĞI TEK Bİ OLUMLU KARAR YOKDEVLETİN BÜTÜN İHALELERİNİ ALAN 5 ŞİRKETTEN BİR TANESİNİN SAHİBİ
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RAATSIZ: Garibanı evde karantinaya al, TFF Başkanı veya hele bilmem ne başkanı olunca hastanede tedavi eti. Ah yalan dünya neyine güvenelim bilmiyorum ki. . .
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KARLI DAĞLAR: Şu siteye spor haberlerini doğru dürüst gözle görülür bir yere koyun. Bu ne yahu altta küçücük. Sağda büyük pencere istiyoruz. . . .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:02:46. #1.15#
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