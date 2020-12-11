TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den sevindirici haber geldi. Daha önce koronavirüse yakalandığı açıklanan Özdemir'in son yapılan test sonucunun negatif olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

9 GÜN ÖNCE KORONAYA YAKALANMIŞTI

Federasyonu Başkanının, 2 Aralık Çarşamba günü koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.