TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu
TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu.
TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kuraların ardından, TFF 3. Lig'de 3 grupta mücadele edecek olan ekipler belirlendi.
TFF 3. Lig kuraları çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminde, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve kulüp temsilcileri hazır bulundu. 55 takımın mücadele edeceği 3. Lig'de 2. Grup'ta 19 takım, 1. ve 3. Grup'ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül'de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık'ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup'taki ilk yarı maçları, 26 Aralık'ta tamamlanacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan'da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak. Grupların belirlenmesi öncesinde, her takımın, her takımla karşılaşabilmesi adına, aynı şehir ve bölgede yer alan takımlar torbalara ayrıldı ve bu takımların farklı gruplarda yer alması sağlandı.
Büyükaydın: "Yüzde 50'lik taraftarla başlamak istiyoruz"
Toplantıda açıklamalarda bulunun TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, görev alan tüm başkan ve yöneticilere başarılar dilerken, "Geçen sezon zor da olsa, ligleri tamamladık. Üst lige çıkan kulüpleri tebrik ediyorum. Kulüplerin pandemi nedeniyle takımını sahaya süremediği dönemler oldu. Bazen maçları ertelediğimiz zamanlar oldu, bazen de farklı çözümler üreterek yola devam ettik. Yeni sezon yeni heyecan. Ankara'da genel kurulda fikstürü çekerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Herkes taraftar özlemi çekiyor. Önümüzdeki sezon yüzde 50'lik taraftar limitiyle başlatmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.
TFF 3. Lig'de yer alan 3 grupta mücadele edecek takımlar şu şekilde:
3. LİG 1. GRUP
1954 Kelkit Belediyespor
Arnavutköy Bld.
Artvin Hopaspor
Batman Petrol
Belediye Kütahyaspor
Bergama Belediyespor
Bursa Yıldırımspor
Çalatcaspor
Elazığspor
Erbaaspor
Fatsa Belediyespor
Hendekspor
Kahta 02 Spor
Karaman Belediyespor
Mamak FK
Nevşehir Belediyespor
Osmaniyespor FK
Sancaktepe FK
3. LİG 2. GRUP
52 Orduspor
68 Aksaray Belediyespor
76 Iğdır Belediyespor
Alanya Kestelspor
Altındağspor
Bayrampaşaspor
Çarşambaspor
Darıca Gençlerbirliği
Düzcespor
Elazığ Karakoçan FK
Hacettepespor
Halide Edip Adıvar
İskenderunspor
Kızılcabölükspor
Kuşadasıspor
Malatya Yeşilyurt
Siirt İl Özel İdare
Şile Yızdızspor
Yomraspor
3. LİG 3. GRUP
Ağrı 1970 Spor
Belediye Derince
Büyükçekmece Tepecik
Ceyhanspor
Çankaya FK
Edirnespor
Erokspor
Fethiyespor
Gümüşhanespor
İçel İdmanyurdu
Karbel Karaköprü Bld.
Kardemir Karabükspor
Karşıyaka
Kırıkkale Büyük Anadolu
Mardin Fosfatspor
Modafen
Ofspor
Orduspor 1967 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı