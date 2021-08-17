TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı maçlarının programı açıklandı
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TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı maçlarının programı açıklandı

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı maçlarının programı açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı maçlarının programı belli oldu.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 1. ve 3. Grup'ta 4 Eylül'de başlayacak ilk yarı, 19 Aralık'ta tamamlanacak. Aynı tarihte başlayacak 2. Grup'ta ise ilk devre 26 Aralık'ta son bulacak.

Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

1. Grup:

4 Eylül Cumartesi:

15.30 Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor (Batman)

15.30 Kahta 02-Artvin Hopaspor (Kahta İlçe)

16.30 Hendekspor-Fatsa Belediyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Çatalcaspor-Karaman Belediyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

5 Eylül Pazar:

15.30 Elazığspor-Bergama Belediyespor (Doğukent)

16.00 Nevşehir Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Gazi)

16.00 Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Erbaa İlçe)

16.30 Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor (Kütahya Dumlupınar)

16.30 Sancaktepe-Osmaniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

2. Grup:

4 Eylül Cumartesi:

16.00 Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Hacettepe-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Kuşadasıspor-52 Orduspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çarşambaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Halide Edip Adıvar-Altındağspor (Stadı henüz açıklanmadı)

5 Eylül Pazar:

16.00 Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor (Aksaray Dağılgan)

16.30 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor (Darıca İlçe)

16.30 Kızılcabölükspor-Bayrampaşa (Kızılcabölük Semt)

Siirt İl Özel İdaresi (Bay)

3. Grup:

4 Eylül Cumartesi:

15.30 Ofspor-Çankaya (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Mardin 1969-Modafen (Mardin 21 Kasım)

Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor (19 Eylül) (Saati henüz açıklanmadı)

5 Eylül Pazar:

15.30 Gümüşhanespor-Ceyhanspor (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 İçel İdmanyurdu-Ağrı 1970 (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Fethiyespor (Başpınar)

16.30 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler Erokspor)

16.30 Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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