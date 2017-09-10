Tff 3. Lig
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Erbaaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor’u 4-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erbaaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: İlçe
Hakemler: Hamit Basık xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Şeyhmus Baysal xx
Erbaaspor: Nurullah (xx), Onur (xxx), Rıdvan (xxx), Yasin (xxx) (Dk.63 Gökhan x), Berk (xxx), Serkan (xxx) (Dk.84 Sertaç ), Soner (xxx), Çetin (xxx), Tolga (xxx) (Dk.74 Eşref x), Murat ( xxx), Kudret (xxx)
Yedekler: Alptekin, Taner, Ufuk, Emirhan
Teknik Direktör: Ömer Zengin
Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa (x), Oktay (x), Salih (x), Ömer (x), Burhanettin (x), Utku (x) (Dk.65 Recep x), Ömer Çiçek (x), Celalettin (x), Bülent (x) (Dk.45 Cengiz x), Emrah (x), İsmail (x) (Dk.76 Fatih x)
Yedekler: Taha, Emrah, Barış, Yalçın
Teknik Direktör: Mesut Demir
Goller: Dk. 33 Serkan, Dk.77, 90+1 pen. Murat, Dk. 90+3 Kudret (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Salih (Yeni Altındağ Belediyespor) - TOKAT