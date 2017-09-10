Tff 3. Lig

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Erbaaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor’u 4-0 mağlup etti.

Tff 3. Lig

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erbaaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: İlçe

Hakemler: Hamit Basık xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Şeyhmus Baysal xx

Erbaaspor: Nurullah (xx), Onur (xxx), Rıdvan (xxx), Yasin (xxx) (Dk.63 Gökhan x), Berk (xxx), Serkan (xxx) (Dk.84 Sertaç ), Soner (xxx), Çetin (xxx), Tolga (xxx) (Dk.74 Eşref x), Murat ( xxx), Kudret (xxx)

Yedekler: Alptekin, Taner, Ufuk, Emirhan

Teknik Direktör: Ömer Zengin

Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa (x), Oktay (x), Salih (x), Ömer (x), Burhanettin (x), Utku (x) (Dk.65 Recep x), Ömer Çiçek (x), Celalettin (x), Bülent (x) (Dk.45 Cengiz x), Emrah (x), İsmail (x) (Dk.76 Fatih x)

Yedekler: Taha, Emrah, Barış, Yalçın

Teknik Direktör: Mesut Demir

Goller: Dk. 33 Serkan, Dk.77, 90+1 pen. Murat, Dk. 90+3 Kudret (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Salih (Yeni Altındağ Belediyespor) - TOKAT