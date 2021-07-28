TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu
2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı.
2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı.
Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Kulüp başkan ve temsilcilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimini TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın yaptı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonlar 5 Eylül-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Fikstür çekimine göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftalarının programı şu şekilde oluştu:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor-Eskişehirspor
Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor
Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor
Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor
1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu
Bucaspor 1928-Isparta 32 Spor
GMG Kastamonuspor-Pendikspor
Pazarspor-Kırşehir Belediyespor
Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor-Turgutluspor
Ankaraspor-İnegölspor
Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954 Spor
Çorum-Diyarbekirspor
Bodrumspor-Afjet Afyonspor
Bayburt Özel İdarespor-Sakaryaspor
Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor
Somaspor-Niğde Anadolu
Sarıyer-Ergene Velimeşespor
TFF 3. Lig
1. Grup:
Elazığspor-Bergama Belediyespor
Çatalcaspor-Karaman Belediyespor
Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor
Sancaktepe-Osmaniyespor
Kahta 02 Spor-Artvin Hopaspor
Nevşehir Belediyespor-Mamak
Hendekspor-Fatsa Belediyespor
Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor
Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor
2. Grup:
Kızılcabölükspor-Bayrampaşaspor
Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor
Halide Edip Adıvar-Altındağspor
Şile Yıldızspor-Çarşambaspor
68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor
Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Kuşadasıspor-52 Orduspor
Hacettepe-Elazığ Karakoçan
Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor
3. Grup:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Fethiyespor
Edirnespor-Belediye Derincespor
Ofspor-Çankaya
Erokspor-Karşıyaka
Gümüşhanespor-Ceyhanspor
Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor
Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Mardin Fosfatspor-Modafen
İçel İdmanyurdu-Ağrı 1970 Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur