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TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 Çorum Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 Çorum Futbol Kulübü: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Diyarbekirspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Diyarbekirspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şevket Teker xx, Güner Mumcu Taştan xx

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş xx, Batuhan Süer xx, Şanan Özel xx, Şahin Şafakoğlu xxx, İbrahim Has xx, Baran Işık xx, Oğuzhan Kayar xx, Cihan Aydın xx, Serhat Enes Çalışkan xx, Emir Can Sayar xx, Emrullah Sayar xxx (Seymen Salih Adalı dk. 26 x, Kerem Vapuroğlu dk. 74 x)

Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hasan Küçcük xx (Muhsin Yıldırım dk. 46 x), Mehmet Gürkan Öztürk x (Batuhan Er dk. 65 x), Umut Kaya xx, Murat Yıldırım xx, Serkan Yavuz xx, Burak Çalık xx (Mehmet Akyüz dk. 46 x), Emre Öztürk xx, İsmet Benli xx, Halil İbrahim Sönmez xx

Goller: Emrullah Sayar (dk. 10 ve 11) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışkan, Salih Şenbaş, Oğuz Kayar (Diyarbekirspor), Umut Kaya, Serkan Yavuz, Halil İbrahim Sönmez, Muhsin Yıldırım, Murat Yıldırım (Çorum Futbol Kulübü) - DİYARBAKIR

TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 Çorum Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 Çorum Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig: Diyarbekirspor: 2 Çorum Futbol Kulübü: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Diyarbekirspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

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