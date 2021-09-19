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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, 10 kişi kaldığı mücadelede sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, 10 kişi kaldığı mücadelede sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan, ceza sahasına ortaladı, Hüsamettin topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Stachowiak topu çeldi.

6. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Recep Aydın çizgiye inerek orta yaptı, Hüsamettin topa yükselerek kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

16. dakikada sol kanattan kontra atak yapan Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu, Yusuf Arslan girdiği ile ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Mert Güzenge, Yusuf Arslan'a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Denizlispor'da ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Mustafa'nın şutunda top yan direkten ceza sahasına döndü. Dönen topa Ömer vursa da Rıdvan topa siper olarak golü önledi.

20. dakikada Denizlispor'da Darri'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa, şutunu atsa da kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

44. dakikada sol kanattan yüklenen Denizlispor'da Gökhan'ın vuruşunda top kaleci Ali Emre'den ceza sahasına döndü, topa gelişine vuruş yapan Djedje'nin vuruşunda Rıdvan topa çizgide müdahale etse de başarılı olamadı. Hakem Mert Güzenge gol kararı verdi. 0-1

47. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Recep Aydın topa dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada Altınordu'da Hüsamettin ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı, kaleci Stachowiak uzanarak topu kornere çeldi.

84. dakikada orta alandan gelişen Denizlispor atağında Aissati'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, topu kalenin sağına yönlendirse de araya giren kaleci Ali Emre topu kurtardı.

90+2. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altınordu'da Muzaffer'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Volkan'ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada Denizlisporlu Okan'ın savunmaya attığı pasta araya giren Ahmet Dereli savunmadan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla kalecinin sağından topu kaleye gönderen Ahmet Dereli, fileleri havalandırdı. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge xx, Murat Temel xx, Ogün Kamacı xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Yusuf Arslan x, Volkan Fındıklı xx,, Ali xx, Kürşad xx, Burak xx (Yusuf Esendemir dk. 46 x), Recep xxx, Ahmet İlhan xx (Ahmet Dereli dk. 71 xxx), Feytullah xx (Muzaffer dk. 75 x), Hüsamettin xx (Furkan dk. 85 ?)

Yedekler: Emirhan, Kenan, Özgür, Rahmi, Enis, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Denizlispor: Stachowiak xx, Özer xx, Oğuz xx, Leo xx, Gökhan xx, Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xxx (İlhan dk. 62 x), Mustafa xx (Muğdat dk. 72 x), Aissat, xx, Darri x (Okan dk. 46 x), Ömer x (Tusha dk. 90+2 ?)

Yedekler: Abdülkadir, Hakan, Onazi, Mehmet, Muhammed Kiryolcu

Teknik Sorumlu: Bulut Turhan

Goller: Djedje (dk. 44) (Denizlispor), Recep (dk. 47), Ahmet Dereli (dk. 90+4) (Altınordu)

Kırmızı Kart: Yusuf Arslan (dk. 16) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Hüsamettin, Rıdvan, Ahmet İhan (Altınordu), Darri (Denizlispor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Denizlispor: 1 - Haberler Spor
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