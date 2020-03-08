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Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Bentley, Spor

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

08.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:08
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


19. dakikada atağa hızlı çıkan Ümraniyespor'da Nourin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü.


22. dakikada Bentley'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde yükselen Muhammed Gönülaçar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada sol kanattan yüklenen Ümraniyespor'da Bentley'in pasıyla topla buluşan Gomis, kaleyi düşündü ancak top çerçeveyi bulmadı.


51. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Altınordu'da Okan Derici'nin yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşu yapan Metehan Mimaroğlu, topu az farkla kalenin üstünden auta yolladı.


58. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur Temeltaş'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nouri, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 0-2


82. dakikada orta alandan atağa çıkan Ümraniyespor'da ceza sahasına giren Mujan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi.


90+2. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak İnce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu x, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Furkan Çil xx, Okan Derici xx, Muhammed Mert x (Ali Yaşar dk. 62 x), Atakan Üner x (Burak İnce dk. 46 x), Metehan Mimaroğlu xx, Hüsamettin Yener x (Yasin Ozan dk. 46 x)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Onur Taha Takı, Batuhan Kırdaroğlu, Muzaffer Kocaer, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx (Erdem Seçgin dk. 89 ?), Muhammed Gönülaçar xxx, Bentley xx, Gomis xx (Mujan dk. 56 xx), Nouri xxx, Gimbert xx (Mücahit Can Akçay dk. 71 x)


Yedekler: Süleyman Özer, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Bahadır Taşdelen, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Muhammed Gönülaçar (dk. 22), Nouri (dk. 57) (Ümraniyespor), Burak İnce (dk. 90+2) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Muhammed Mert, Sinan Osmanoğlu, Metehan Mimaroğlu, Okan Derici (Altınordu), Timur Temeltaş, Gökhan Süzen, Glumac, Nouri (Ümraniyespor) - İZMİR

Kaynak: İHA

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