TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1'inci Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 1'inci Lig, 13 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık'ta sona ererken, 2'nci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1'inci Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü hafta maçları hafta içi oynanacak.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN: TARAFTARLAR FUTBOLUN OLMAZSA OLMAZITFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreninde yaptığı konuşmada salgının etkilerine dikkat çekerek, "Covid-19 salgını ile ciddi bir mücadele veriyoruz. Geçen sezon zaman zaman kulüplerimiz takım kurmakta zorlandı ama el ele vererek ligleri tamamladık. TFF 1'inci Lig çok değerli. bu sezon 12 kentten 19 takım 1'inci Lig'de yer alacak. Play-Off'lar dahil 347 maç izleyeceğiz. Birçok takımımızın Süper Lig'e çıkacak potansiyele sahip kadro kurması bu ligin değerini daha da yükseltiyor. Taraftar futbolun olmazsa olmazı. Salgının hafiflemesiyle yüzde 50 kapasiteyle maçlara seyirci alınacağını açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu oran daha da artabilir. Sağlık Kurulumuz, kulüplerimizle istişare halinde, TFF olarak biz de tüm desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. "GENÇ OYUNCULARA VE ALTYAPIYA YATIRIM YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"TFF 1'inci Lig'de VAR uygulamasının kullanılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek "Gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra VAR'ı devreye sokup hata oranını azaltmaya çalışacağız" diyen Büyükaydın genç oyuncular için de kulüplere şu çağrıyı yaptı: "Genç oyunculara ve altyapılara yatırım yapılması çok önemli. Sizden ricam genç oyuncuları kadronuzda bulundurup oynatmanız. Bu durum hem futbolumuzun hem kulüplerin geleceği için çok önemli. Bu nedenle gençlere, altyapılara gerekli tüm desteği vereceğiz."TFF 1'inci Lig'de ilk hafta oynanacak karşılaşmalar şu şekilde: Menemenspor - Büyükşehir Belediye ErzurumsporDenizlispor - Royal Hastanesi BandırmasporBalıkesirspor - Beypiliç BolusporTuzlaspor - MKE AnkaragücüKocaelispor - Bereket Sigorta ÜmraniyesporAnkara Keçiörengücü - Altınorduİstanbulspor - Manisa FKGençlerbirliği - EyüpsporBursaspor - Adanaspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı