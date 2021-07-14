TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1'inci Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 1'inci Lig, 13 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık'ta sona ererken, 2'nci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1'inci Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü hafta maçları hafta içi oynanacak.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN: TARAFTARLAR FUTBOLUN OLMAZSA OLMAZITFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreninde yaptığı konuşmada salgının etkilerine dikkat çekerek, "Covid-19 salgını ile ciddi bir mücadele veriyoruz. Geçen sezon zaman zaman kulüplerimiz takım kurmakta zorlandı ama el ele vererek ligleri tamamladık. TFF 1'inci Lig çok değerli. bu sezon 12 kentten 19 takım 1'inci Lig'de yer alacak. Play-Off'lar dahil 347 maç izleyeceğiz. Birçok takımımızın Süper Lig'e çıkacak potansiyele sahip kadro kurması bu ligin değerini daha da yükseltiyor. Taraftar futbolun olmazsa olmazı. Salgının hafiflemesiyle yüzde 50 kapasiteyle maçlara seyirci alınacağını açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu oran daha da artabilir. Sağlık Kurulumuz, kulüplerimizle istişare halinde, TFF olarak biz de tüm desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. "GENÇ OYUNCULARA VE ALTYAPIYA YATIRIM YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"TFF 1'inci Lig'de VAR uygulamasının kullanılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek "Gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra VAR'ı devreye sokup hata oranını azaltmaya çalışacağız" diyen Büyükaydın genç oyuncular için de kulüplere şu çağrıyı yaptı: "Genç oyunculara ve altyapılara yatırım yapılması çok önemli. Sizden ricam genç oyuncuları kadronuzda bulundurup oynatmanız. Bu durum hem futbolumuzun hem kulüplerin geleceği için çok önemli. Bu nedenle gençlere, altyapılara gerekli tüm desteği vereceğiz."TFF 1'inci Lig'de ilk hafta oynanacak karşılaşmalar şu şekilde: Menemenspor - Büyükşehir Belediye ErzurumsporDenizlispor - Royal Hastanesi BandırmasporBalıkesirspor - Beypiliç BolusporTuzlaspor - MKE AnkaragücüKocaelispor - Bereket Sigorta ÜmraniyesporAnkara Keçiörengücü - Altınorduİstanbulspor - Manisa FKGençlerbirliği - EyüpsporBursaspor - Adanaspor

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi
TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 17:00:07. #1.13#

title