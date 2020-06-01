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Testimin negatif çıkması mutluluk verici

Snooker organizasyonları, Mart ayında düzenlenen Cebelitarık Açık sonrasında koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Testimin negatif çıkması mutluluk verici
01.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:48

Snooker organizasyonları, Mart ayında düzenlenen Cebelitarık Açık sonrasında koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Bugün başlayacak olan ve 11 Haziran’a dek sürecek Snooker Championship League ile birlikte tur, kaldığı yerden devam edecek.

Eurosport ekranlarında da yayınlanacak olan turnuva, Milton Keynes’te Marshall Arena’da seyircisiz olarak düzenlenecek.

Turnuvada yer alacak olan Mark Selby, “Orada sadece ben, rakibim ve hakem olacak. Turnuva öncesinde test olduk. Test sonrasında oteldeki odama gittim. Açıkçası testimin negatif çıkması için dua ediyordum.” dedi.

“Testimin negatif çıkması mutluluk verici. Çünkü hem fiziksel hem de mental sağlığım biraz daha düzelecek. Bu turnuva, diğer turnuvalar gibi olacak. Çünkü masa başında daima yalnızız.”

Turnuva takvimi ve gruplar

1 Haziran – İkinci ve 13. gruplarda maçlar oynanacak.

İkinci grup: Judd Trump – Daniel Wells – Elliot Slessor – David Grace

13. grup: David Gilbert – Stuart Carrington – Jak Jones – Jackson Page

2 Haziran – Dokuzuncu ve üçüncü gruplarda maçlar oynanacak.

Dokuzuncu grup: Jack Lisowski – Luca Brecel – Robbie Williams – Oliver Lines

Üçüncü grup: Michael Holt – Mark Davis – Mark Joyce – Louis Heathcote

3 Haziran – 12. ve dördüncü gruplarda maçlar oynanacak.

12. grup: Kyren Wilson – Ryan Day – Alfie Burden – Chen Feilong

Dördüncü grup: Joe Perry – Mark King – Sam Baird – Harvey Chandler

4 Haziran – Beşinci ve 14. gruplarda maçlar oynanacak.

Beşinci grup: Mark Selby – Liang Wenbo – Joe O’Connor – Lee Walker

14. grup: Gary Wilson – Matthew Stevens – John Astley – Mitchell Mann

5 Haziran – 10. ve 15. gruplarda maçlar oynanacak.

10. grup: Ronnie O’Sullivan – Chris Wakelin – Michael Georgiou – Kishan Hirani

15. grup: Tom Ford – Robert Milkins – Mike Dunn – Ian Burns

6 Haziran – Birinci ve sekizinci gruplarda maçlar oynanacak.

Birinci grup: Stuart Bingham – Ricky Walden – Jordan Brown – Jamie Clarke

Sekizinci grup: Jimmy Robertson – Ben Woollaston – Liam Highfield – Alex Ursenbacher

7 Haziran – 16. ve yedinci gruplarda maçlar oynanacak.

16. grup: Neil Robertson – Kurt Maflin – Ken Doherty – Ashley Carty

Yedinci grup: Barry Hawkins – Anthony McGill – Craig Steadman – Hammad Miah

8 Haziran – 11. ve altıncı gruplarda maçlar oynanacak.

11. grup: Mark Allen – Martin O’Donnell – Michael White – Nigel Bond

Altıncı grup: Ali Carter – Matt Selt – Sam Craigie – Dominic Dale

9 Haziran – C ve D gruplarında maçlar oynanacak.

C grubu: 10. grubun galibi, altıncı grubun galibi, birinci grubun galibi ve dördüncü grubun galibi.

D grubu: 15. grubun galibi, 11. grubun galibi, sekizinci grubun galibi ve beşinci grubun galibi.

10 Haziran – B ve A gruplarında maçlar oynanacak.

B grubu: 12. grubun galibi, ikinci grubun galibi, yedinci grubun galibi ve 13. grubun galibi.

A grubu: 14. grubun galibi, üçüncü grubun galibi, dokuzuncu grubun galibi ve 16. grubun galibi

11 Haziran – Turnuva finali

A, B, C ve D gruplarının galipleri arasında maçlar oynanacak.

*İlk grup maçları sekiz, ikinci grup maçları 10 oyun üzerinden oynanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamına alınan önlemler neler?

Oyuncular arasında en az iki metre mesafe bulunacak.

Salon içerisinde minimum görevli bulundurulacak.

Maç öncesinde herkes ellerini dezenfektanla temizleyecek ve el sıkışılmayacak.

Hakemler, oyunculardan en az iki metre uzakta duracak.

Sahada daima ilk yardım görevlileri bulunacak.

Seyirci alınmayacak.


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