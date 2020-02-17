Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikaya çevrecilerden fren

17.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:55

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrika için ağaç kesme çalışmalarının geçici olarak durdurulması tartışma yarattı. CDU ve FDP ile ekonomistler, çalışmaların durdurulmasının Almanya'nın imajına zarar vermesinden kaygılı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide kentinde kurmayı planladığı fabrika için ağaç kesiminin geçici olarak durdurulmasının ardından tartışmalar sürüyor.



ABD'li şirket Tesla'nın plandığı tesisler için Grünheide'de Perşembe akşamı başladığı ağaç kesimi Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından hafta sonunda geçici olarak durduruldu. Mahkemeden yapılan açıklamada, önce bölgede ağaçların kesilmesine karşı çevre örgütü Brandenburg Yeşil Lig'in Frankfurt Oder İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun karara bağlanması gerektiği belirtildi. Çevre örgütü Yeşil Lig, 14 Şubat Cuma günü mahkemeye başvuruda bulunmuştu.



Grünheide'de fabrika kurararak Temmuz 2021'den itibaren üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Eyalet Çevre Dairesi'nden gerekli izni alan Tesla, Perşembe günü ağaç kesimine başlamıştı. Ancak nihai inşaat izni henüz alınmamıştı.



91 hektar ormanlık alanda yapılan ağaç kesme işlemlerinin hızla ilerlediğine işaret eden Berlin-Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Frankfurt Oder'deki mahkemenin vereceği karardan önce ağaç kesme çalışmalarının tamamlanabileceği belirtti. Bu nedenle de öncelikle Yeşil Lig'in yaptığı başvuruya ilişkin kararın beklenmesi gerektiğini belirten Mahkeme, ağaç kesim işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.



Yeşil Lig'in itirazı



Yeşil Lig, Tesla'nın nihai inşaat izni almaksızın çalışmalara başlamasına karşı çıkıyor. Yeşil Lig'in avukatı Dirk Tessmer, yaptığı yazılı açıklamada "Tesla'nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaata planlanandan önce onay verilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor, ancak burada bu şartların sağlanmadığı açık" ifadesini kullandı.



Eyalet Çevre Dairesi'nin verdiği bilgilere göre, Tesla'nın kurmayı planladığı fabrikaya ilişkin olarak 5 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek. Bu tarihten sonra nihai inşaat izni için gerekli değerlendirmeler yapılacak.



CDU ve FDP kaygılı



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) politikacılar ise Tesla'nın fabrika kurma planlarına karşı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. CDU Ekonomi Konseyi Genel Sekreteri Wolfgang Steiger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada Tesla'nın fabrikayı Brandenburg'a kurma planlarını "dünya çapında bütün sanayi şirketlerinin ve yatırımlarının yakından izlediğini" söyledi. Steiger, Berlin-Brandenburg havalimanının tamamlanmasının yıllar boyunca ertelenmesi nedeniyle oluşan olumsuz imajın ardından bu tür engellemelerin yaşanmaması gerektiğine işaret etti.



FDP Meclis Grup Başkanvekili Michael Theurer de aynı gazeteye verdiği demeçte, fabrikaya karşı şikayet başvurusu yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, Almanya'nın bir sanayi merkezi olmasının engellenmemesini istedi.



Ekonomi uzmanından uyarı



Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher de planlanan Tesla fabrikasının çalışmalarının durdurulmasını eleştirdi. Büyük, önemli projelerin hayata geçirilmesinin Almanya'da sıklıkla zorlaştırıldığını ifade eden Fratzscher, Tesla'ya ilişkin yaşananların ülkedeki gereksiz ve verimsiz bürokrasinin "Alman ekonomisinin refahı ve rekabet gücü için bir fren" oluşturduğunu söyledi.



AFP,