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Tesla Model Y kaç TL, vergisi ne kadar?

Tesla Model Y kaç TL, vergisi ne kadar?
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2025 Tesla Model Y, Türkiye'de elektrikli SUV segmentinde öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Peki, Tesla Model Y kaç TL, Türkiye'ye geldi mi? Tesla Model Y'nin vergisi ne kadar? İşte, detaylar…

2025 Tesla Model Y, elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olarak Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Geniş iç hacmi, yüksek menzili ve performansıyla öne çıkan bu tamamen elektrikli SUV, özellikle çevreci sürüş tercih eden kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tesla Model Y Türkiye'ye geldi mi, güncel fiyatı ne kadar? Tesla Model Y'nin vergisi ne kadar? İşte, merak edilen detaylar…

TESLA MODEL Y KAÇ TL?

Avrupa pazarında 44.990 euro gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatına sahip olan Tesla Model Y, 2025 yılı itibarıyla Tesla Model Y, resmen Türkiye'de satışa sunulmuştur. Özellikle elektrikli SUV segmentinde dikkat çeken Model Y, Tesla'nın Türkiye pazarındaki en güncel modellerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk etapta satışa sunulan versiyon, Çift Motorlu Uzun Menzil (Long Range) modelidir.

Tesla Model Y kaç TL, vergisi ne kadar?Tesla Model Y kaç TL

Tesla Model Y Long Range 2025 Türkiye fiyatı:

3.465.581 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştır.

Öne çıkan teknik özellikleri:

  • 586 km menzil (WLTP)
  • 0-100 km/s hızlanma: 4,8 saniye
  • Maksimum hız: 201 km/s
  • 45 gün içinde teslimat garantisi

Daha ekonomik olan Standart Menzil (Standard Range) versiyonunun ise Mayıs–Haziran 2025 döneminde Türkiye'de satışa sunulması beklenmektedir. Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ve versiyon seçenekleri, döviz kuru, vergi oranları ve Tesla'nın fiyat politikalarına göre dönemsel olarak güncellenebilmektedir.

Tesla Model Y kaç TL, vergisi ne kadar?Tesla Model Y vergisi ne kadar

TESLA MODEL Y'NİN VERGİSİ NE KADAR?

Tesla Model Y gibi elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara göre farklı şekilde hesaplanır. MTV, motor gücü (kW) ve araç bedeli dikkate alınarak belirlenir.

2025 yılına göre Tesla Model Y için MTV tutarları:

  • Standard Range / Arkadan İtişli (RWD) Versiyon:
Yaklaşık 14.716 TL
  • Long Range / Performance (Çift Motorlu) Versiyonlar:
Yaklaşık 53.000 TL

Bu tutarlar, Tesla Model Y'nin versiyonuna, matrahına (vergisiz satış fiyatına) ve motor gücüne göre farklılık gösterebilir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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