TESK Başkanı Palandöken: "Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı"
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TESK Başkanı Palandöken: "Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı"

TESK Başkanı Palandöken: 'Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Burban Bayramı'na sayılı günler kala tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarının bu yıl da başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Burban Bayramı'na sayılı günler kala tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarının bu yıl da başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlarımız yüzde 70'e varan indirim, bir alana bir bedava, ikinci ürüne yüzde 50 indirim gibi kampanyalara aldanmamalı. Özellikle AVM'lerdeki tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, teknolojik ürünler, elektronik ve beyaz eşyadaki indirim kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Bayram arifesinde gereksiz yere alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenilmemeli. Özellikle pandemi döneminde ödenemeyen kredi kartı borçları biriktiği zaman ödemek zorlaşıyor" değerlendirmesini yaptı.

İndirim sezonunun yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılması ve bunun kurala bağlanması gerektiğini, her özel günde indirim yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Palandöken, "Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılması tüketicinin de firmalara olan güvenini sarsıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TESK Başkanı Palandöken: "Vatandaşlarımız bayram arifesinde sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı" - Haberler Ekonomi
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