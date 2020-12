Tesettür dış giyimde gerçekleşen yenilikler nelerdir?

Tesettür giyim modası geniş bir yelpazeye sahiptir ve her ürün en doğru şekilde modaya uyarlanmaktadır. Yüzlerce stilistin yön verdiği tesettür dış giyimde neler var, nasıl olmalı?

Tesettür giyim modası her gün daha da gelişme göstermektedir. Özellikle bu sezon çok özel parçalarla dikkat çekmektedir. Tüm vücut tiplerine uyumlu tesettür dış giyim modelleri ve tasarımları ile bu sezon güzel kombinler yapabilirsiniz.

TESETTÜR DIŞ GİYİMDE EN SEVİLEN MODELLER HANGİLERİDİR?

Her yıl birbirinden farklı modelleri trend olan tesettür dış giyimde bu sezon feraceler oldukça rağbet görmektedir. Tesettür feraceler en güzel renkleriyle birlikte hem rahatlığı hem de şık görüntüsü ile birçok tesettürlü hanımların tercihi olmaktadır. Her zaman moda dünyasında üst sıralarda yeri olan ferace modellerinin her geçen sene daha da iyi modelleri ile tercih edilenler arasında yer alıyor.

TESETTÜR DIŞ GİYİMDE EN ÇOK KULLANILAN KABAN, MONT MODELLERİ

Kış mevsimlerinde bizi sıcak tutacak olan kaban ve mont modelleri en kaliteli kumaşlardan üretilmiş ve raflarda yerini almıştır. QRAS'ta birbirinden güzel tesettür kaban modellerine göz atabilir ve uygun fiyattan satın alabilirsiniz. Tesettür kaban modelleri rahatlığı ve genişliği ile günlük hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin spor tarzda tesettür kaban parçaları ile iyi bir kombin yapabilir ve havalı bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu sene trend olan kaban modellerinden birisi de kapitone kabanlardır. Kapitone modelleri pamuk, elyaf veya yün dolgulu olabiliyor.

TESETTÜR DIŞ GİYİM KAP MODELLERİ

Yenilenen modelleri ile tesettür modasındaki yerini alan kap giyimler tesettür parçaları arasında en beğenilen ürünlerden birisidir. Tesettür kap giyim modelleri her yaştan kadının sevebileceği tarzlarda üretilmektedir. Dört mevsim de giyilebilecek olan kap modelleri ile güzel kombinler yapabilirsiniz.

Tesettür kap modelleri arasında en sık kullanılanı cep ve düğme detaylı olanlarıdır. En rahat modellerden birisi olan kap modelleri farklı boy seçeneklerine sahiptir. Tesettür dış giyimin vazgeçilmezleri arasında yer alan kap tasarımlarını özel davetlerde, düğün, nişan vb. yerlerde giyebilirsiniz.