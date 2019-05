Tesbih Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi idrak edilecek. 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi'ye bağlayan gece olan Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir merak ediliyor. Bir aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni değerlendirmek isteyen müminler ise tesbih namazı hakkında araştırmalar yapıyorlar. Genellikle kandil gecelerinde tercih edilen tesbih namazı kaç rekattır, tesbih namazı nasıl kılınır, tesbih namazı vakti nedir, nafile namaz çeşitleri ile birlikte tesbih namazı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sayfamızda bulabilirsiniz.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Mendup; yapılması halinde sevabı olan fakat yapılmaması durumunda herhangi bir günahın, cezasının olmaması halidir. Her rek'atında yetmiş beş defa "sübhânallahi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek'atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü't-tesbîh) adı verilmiştir.

TESBİH NAMAZI VAKTİ NEDİR?

Tesbih namazının müstehap ve sevabının çok olduğu kanaatini taşıyan fakihlere göre bunun belirli bir vakti yoktur, kerahet vakitleri dışında her zaman kılınabilir; her gün, haftada, ayda, yılda bir veya hiç olmazsa hayatta bir defa kılınmalıdır.

Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303;Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz; farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır.

Nafile namaz olarak; tesbih namazı, tövbe namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, hacet namazı, istihare namazı, yağmur duası, tahiyyetül mescid namazı, küsuf ve hüsuf namazı sayılabilir.

MÜBAREK GECELERDE NAMAZ KILMAK

Müslümanlar için çeşitli sebeplerle mübarek sayılan birçok gece mevcuttur. Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir. Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84).