Terörün yerini huzura bıraktığı Diyarbakır'da tarihi mekanlar dolup taştı

Terörün yerini huzura bıraktığı Diyarbakır'da tarihi mekanlar dolup taştı Diyarbakır'ın tarihi Hasan Paşa Hanı'na yoğun ilgi Son zamanlarda oluşan huzur ile birlikte Diyarbakır'ın gözde tarihi mekanlarından biri olan Hasan Paşa Hanı, korona virüse rağmen yerli ve yabancı turistlerin...

Terörün yerini huzura bıraktığı Diyarbakır'da tarihi mekanlar dolup taştı

Diyarbakır'ın tarihi Hasan Paşa Hanı'na yoğun ilgi

DİYARBAKIR - Son zamanlarda oluşan huzur ile birlikte Diyarbakır'ın gözde tarihi mekanlarından biri olan Hasan Paşa Hanı, korona virüse rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı.

Diyarbakır'da sağlanan huzur ile birlikte tarihi mekanlar dolup taşmaya başladı. Terör olaylarının yerini huzura bıraktığı Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezerek güzel vakit geçirmeye başladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi dokuya ve mimariye sahip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı haline gelen Hasan Paşa Hanı, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte eski yoğunluğuna kavuştu.

Hasan Paşa Hanı'nda 12 yıldır esnaflık yapan ve aynı zaman da Hasan Paşa Hanı Yönetim Kurulu Üyesi olan Bilal Peke, "Kısıtlamalar kalktı her yer açıldı, bayramdan bu yana işlerimiz çok iyi. Çok güzel bir mekanımız var. Diyarbakır'ın yükselen yıldızı Hasan Paşa Hanı tarihi bir ortam, mistik bir mekan. Gelen misafirlerimiz burayı çok seviyor" dedi.

Handaki genel yoğunluktan esnaf olarak çok memnun olduklarını aktaran Peke, herkesi Diyarbakır'daki tarihi mekanları görmeye davet ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz