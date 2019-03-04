Terörün Siyasi Uzantısıyla Hareket Edenlere Osmanlı Şamarı Vuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu vatanı bölmek için silahlı terör örgütü ve onun siyasi uzantısıyla beraber hareket edenlere Osmanlı şamarını vuracağız. Bunlara öyle bir şamar vuracağız ki bir daha siyaset sahnesinde akılları başına gelip siyaset yapma cesareti bulamayacaklar." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Erzurum'un Pasinler ilçesini ziyaret eden Turhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yerelde yapılacak hizmetlerin insanlara sunulması ve işin ehline verilmesi bakımından yerel seçimleri önemsediklerinin altını çizen Turhan, şunları dile getirdi:

"Yerel seçimlerin başka bir önemi var, ikinci önemli sebebi de dünyada, yaşadığımız coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar milletinden aldığı yetkiyi 'acaba bu seçimde alabilecek mi' korkusu yaşayan zalimlere karşı vereceğimiz cevabın seçimidir. Yüzyıl önce burada Milli Mücadele'mizin planları, programları yapıldı. 100 yıl sonra da yeni Türkiye'nin plan ve programlarını bölgesinde lider ve mazlumların hamisi bir ülke ve zalimlere karşı dik duran bir ülke olmanın hesaplarını, kitaplarını yapıyoruz. Bu seçim onun için önemli bir aşamadır."

Turhan, her tarafında şehit kanı olan Anadolu topraklarında yaşamanın bir bedeli olduğunu belirterek, vatanı böldürmek isteyenlere bu fırsatı vermeyeceklerini vurguladı.

Anadolu topraklarının kıymetinin bilinmesini isteyen Turhan, "Bu vatanı bölmek için silahlı terör örgütü ve onun siyasi uzantısıyla beraber hareket edenlere Osmanlı şamarını vuracağız. Bunlara öyle bir şamar vuracağız ki bir daha siyaset sahnesinde akılları başına gelip siyaset yapma cesareti bulamayacaklar." ifadesini kullandı.

"Birbirimize kenetlenerek bu terör belasını da atlatacağız"

Ülkede son yıllarda terörle mücadelede sağlanan başarıya da değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür kendi silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık. İHA'larımızı ve zırhlı araçlarımızı yapıyoruz. İçişleri Bakanımız dün demişti ya, 'Teröristler mağaradan kafasını çıkardığı zaman görüyoruz'. Saha hakimiyetimiz tam. Sahada hareket etme imkanları yok. Şu anda birçoğu kar yağdı, dağda açlıktan, erzaksızlıktan ölüyorlar. Çukurları kapattık, başlarına yıktık. Bundan sonra da inşallah bunun da üstesinden birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenerek bu terör belasını da atlatacağız. Allah bu millet içerisinde fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermesin."

Bakan Turhan, daha sonra beraberindekilerle ilçe esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İlçedeki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelip çay içen Turhan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA