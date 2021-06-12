Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
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Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken Dardanel, söz konusu reklam için özür diledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Başta kadınlarımız olmak, tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlarla da ilişkimiz sonlandırılacak" denildi.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele etmesini tebrik etmek isteyen su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, yaptığı paylaşımla eleştirilerin odağında kalmıştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNMİŞTİ

Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazılmıştı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşülmüştü. Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu paylaşım kısa süre sonra silinmişti.

Tepki çeken 'makarna' paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık

"KURUM İLE İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"

Açıklamada, "11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak, tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."

Tepki çeken 'makarna' paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi
Tepki çeken 'makarna' paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
Servet Uzun
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Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık - Haberler Ekonomi
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