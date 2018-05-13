Tepal Başkanlığına İsmet Kurutaç Seçildi

Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği'nin (TEPAL) İstanbul'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda İsmet Kurutaç başkan seçildi. Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile başkan seçilen Kurutaç, Türkiye'deki EPAL palet piyasasını canlandırmak, sahte EPAL palet üretenlerle mücadele etmek ve üyeler arasındaki iş birliğini geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'deki EPAL üretim ve tamir lisansına sahip olan ahşap palet ve gitter box üreticilerinin üye olabildiği TEPAL'in Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Cumartesi günü saat 14.00'de başlayan Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'nı Ali Necat Altınok yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup ibra edildi. Daha sonra tek liste yapılan seçimde İsmet Kurutaç başkan seçilirken, Ender Akşar, Serkan Yurteri, Süleyman İğci, Mustafa Türker, Caner Turunç, Adem Kaya yönetim kurulu üyesi oldular.

Genel Kurul sonrasında söz alan yeni Başkan İsmet Kurutaç, verdikleri destek nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Kurutaç, EPAL paletlerin kullanıcılarına yüksek kalite ve tekrar kullanma avantajı sağladığını ve EPAL paletlere ilginin her geçen gün arttığını söyledi. 2017 yılında dünya çapındaki EPAL lisanslı üreticilerin yaklaşık 120 milyon ahşap palet ürettiğini vurgulayan Kurutaç, "2018 yılının ilk çeyreğinde üretim sayısının yükseldiğini görüyoruz. EPAL'in uluslararası standartları, bağımsız denetim güvencesi ve marka haklarına yapılan ihlallerin takibindeki titiz çalışmaları tüketicilerimize güven veriyor. Ürünlerini EPAL paletler ile taşıyanlar dünyanın her yerinde güvence altındadır. Çünkü sevk ettikleri ürünler gümrüklerden sorunsuz geçer. Ayrıca EPAL paletler sağlam olduğu için, defalarca kullanılabilir. Lisanslı firmalarca tamir edildiklerinde ömürleri daha da uzar" dedi.

EPAL paletlere gösterilen ilginin Türkiye'de de sürekli arttığını belirten İsmet Kurutaç, ihracatçı firmaların yanı sıra iç pazarda da EPAL lisansı ile üretilen paletlerin yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyledi. EPAL'in dünyanın en güvenilir ürün taşıma sistemi olduğuna vurgu yapan Kurutaç, "Birlik ve beraberlik içinde çalışarak pazar payımızı arttıracağız. Bunu yaparken lisans almadan sahte üretim yapanların üyelerimiz ile haksız rekabetini önlemek için EPAL ile uyumlu çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye'deki kalite çıtamızı daha yukarıya taşıyarak müşterilerimizin bize duyduğu güveni arttıracağız" dedi.

Tüketicileri sahte EPAL paletler konusunda da uyaran İsmet Kurutaç, EPAL palet üreticilerinin geçerli lisansa sahip olmasının zorunlu olduğuna vurgu yaptı. Sıfır veya ikinci el EPAL palet almak isteyenlerin satın alacakları firmalardan lisans istemesini isteyen Kurutaç, "Firmalar güncel lisanslarını ibraz etmek zorundadır. Şüphelendiğiniz durumda derneğimizin resmi sitesine girerek lisanslı firmalar bölümünden kontrol edebilirsiniz ve derneğimizi arayıp bilgi alabilirsiniz" dedi. - BURSA