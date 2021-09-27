BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup Finalleri'nin açılış seremonisi yapıldı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, teniste gençlerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde Antalya'da yapılacak. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 28 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada 21 ülkeden toplam 32 milli takım mücadele edecek. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı finallerde milli takım da hem kızlar hem erkeklerde korta çıkacak.

Konuşmaların ardından tüm sporcular adına yemin ettirildi. Turnuvanın başlangıç vuruşu için Aspendos Antik Tiyatrosu'nda hazırlanan sembolik tenis kortunda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Kurul Üyesi Carlos Bravo, Turnuva Direktörü Özgür Ergüden ve Türk milli takımı sporcuları sembolik maç yaptı.