Club Megasaray Open I Tenis Turnuvası başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleşecek ATP Challenger turnuvası Club Megasaray Open I'da kuralar çekildi.

Kariyerinde dünya klasmanında 52'nci basamağa kadar yükselen İspanyol raket Jaume Munar'ın 1 numaralı seri başı olarak mücadele edeceği turnuvanın 2 numarası Kolombiyalı raket Daniel Elahi Galan. Club Megasaray Open I'da 3 numaralı seri başı ise 2020'de ilk ATP kupasını Santiago'da kaldıran yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerimden Brezilyalı Thiago Setboth Wild. Toprak zeminde gerçekleşecek turnuvanın tekler ana tablosunda milli tenisçiler Marsel İlhan, Cem İlkel ve Ergi Kırkın da mücadele edecek. Turnuvanın çiftler ana tablosunda Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın, Marsel İlhan ve Cem İlkel, Tuna Altuna ve Sırp partneri Danilo Petrovic ortaklık kuracak. Elemelerde ise Sarp Ağabigün ve Yankı Erel ana tablo için ter dökecek.

Ana tablo maçlarının 25 Ocak Pazartesi günü başlayacağı organizasyonun ilk turunda Cem İlkel, Brezilyalı raket Joao Menezes ile Ergi Kırkın, Ekvadorlu Emilio Gomez ile Marsel İlhan ise elemelerden gelen bir raket ile mücadele edecek. Yarın saat 10.00'da eleme maçlarının başlayacağı turnuvada Sarp Ağabigün, Dominikli Roberto Cid Subervi ile Yankı Erel ise İtalyan tenisçi Gian Marco Moroni ile karşılaşacak.CENGİZ DURMUŞ: ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE TENİSİ GÖTÜRMEK İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZTürkiye Tenis Federasyonu'nun 2021 yılına dünya yıldızlarını ağırlayan birçok turnuva ile hızlı bir başlangıç yaptığını ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Dünyanın en donanımlı sporcusunu yetiştirmek ve ülkemizin her köşesine tenisi götürmek adına çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. 2021'e birbirinden çeşitli turnuvalarımız ve yoğun ilgi gören eğitimlerimiz ile başladık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlığımız hedeflerimize ulaşmak için çabaladığımız bu yolda gerek tesisleşme gerekse tenisi ülkenin dört bir yanına yayma ve turnuvalar düzenleme noktasında büyük destekler veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde kulüplerimiz ve sponsorlarımızla bizler de ülkemizin dünya tenisindeki yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli sporcularımızın hedeflerine adım adım yaklaşması adına büyük önem taşıyan bu değerli turnuvalara ev sahipliği yaparak ülkemiz tenisinin gelişmesine katkı veren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'e ve Megasaray Tenis Akademisi'ne destekleri için teşekkür ederim. Spor turizminin önemli kentlerinden Antalya 'da gerçekleşecek turnuvamızda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açıldığı günden bugüne dünyaca ünlü turnuvaların yapıldığı Megasaray Tenis Akademi'de yine büyük bir turnuva olan "ATP Challenger Turnuvası" heyecanının yaşanacağını söyleyen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu akademimizde ağırladık. Toplamda 100'ün üzerinde önemli turnuva yapılan MTA'da 2021'de de şimdilik belirlenen takvime göre 50'nin üzerinde turnuva gerçekleşecek. Akademi'de eğittiğimiz sporcularımız bu turnuvalar sayesinde kendilerini daha da geliştirerek tecrübe kazanıyorlar. Tenis sporu için büyük yatırımlar yaptık ve pandemi döneminde de yapmaya devam ettik. Biz de Bakanlığımız ve Federasyonumuz ile aynı vizyonla yeni tenisçiler yetiştirmek, Türk tenisine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu aktivitelerimizle alternatif turizmi Belek'e getirerek ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte daha birçok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleşecek turnuvada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Avşar