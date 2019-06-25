Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda son iki yılın finalisti Adrian Mannarino, Roberto Carballes Baena karşısında yaptığı geri dönüşle dördüncü güne damga vurdu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen ve Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'da bugünün en çarpıcı galibiyeti 2 numaralı seribaşı Adrian Mannarino'dan geldi.

Fransız tenisçi, son 16 turundaki mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen İspanyol rakibi Baena'yı mağlup etmeyi başardı ve adını son sekiz sporcu arasına yazdırdı. 2017'de Yuichi Sugita'ya, 2018'de ise Damir Dzumhur'a kaybedip Antalya'da ikincilikle yetinen 30 yaşındaki tenisçi, 2 saat süren karşılaşmadan 3-6, 6-1, 7-5'lik setlerle galip ayrıldı.

Turnuvaya ilk turu bay geçerek başlayan Mannarino'nun çeyrek finaldeki rakibi, Hint Prajnesh Gunneswaran'ı karar seti sonucunda geçen dünya 75 numarası İtalyan Lorenzo Sonego olacak.

Antalya'ya son şampiyon unvanıyla gelen Bosna Hersekli Damir Dzumhur ise karşı karşıya geldiği milli sporcu Altuğ Çelikbilek'i üç sette geçerek yoluna devam etti. Bir saat 50 dakika süren mücadeleyi 6-3, 4-6, 6-3'lük setlerle kazanan 5 numaralı seribaşı Dzumhur, Antalya'daki galibiyet serisini de yedi maça çıkardı.

Turkish Airlines Antalya Open'da ana tablonun ikinci gününde diğer Türk sporculardan Cem İlkel teklerde, Yankı Erel/Sarp Ağabigün ikilisi ise çiftlerde sahne aldı.

Cem İlkel, elemelerden gelen Alman rakibi Kevin Krawietz karşısında 6-4'lük iki setle kaybetti.

Çiftler ana tablosunda mücadele eden milli raketler Yankı Erel/Sarp Ağabigün ikilisi, 4 numaralı seribaşı tandem Roman Cebavy/Philipp Oswald'a 6-2, 6-1'lik sonuçla yenilerek turnuvaya veda etti.

Turkish Airlines Antalya Open, yarın çeyrek final müsabakalarına sahne olacak.

Kaynak: AA