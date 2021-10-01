Tenis Başkanlığı için aday olan Osman Tural iddialı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tenis Başkanlığı için aday olan Osman Tural iddialı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tenis Başkanlığı için aday olan Osman Tural iddialı

Osman Tural "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz"İstanbul DHA - Türk tenisini özlenen günlerine tekrar döndüreceğini belirterek Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyan Osman Tural, "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa...

İSTANBUL (DHA) - Osman Tural"Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz"

İstanbul Dha - Türk tenisini özlenen günlerine tekrar döndüreceğini belirterek Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyan Osman Tural, "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

Ekibiyle birlikte son 2 aylık zaman diliminde, 50'den fazla ilde; kulüpler, antrenörler, sporcular ve tenisin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapan Osman Tural, gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti. Tural, 'Türk tenisi için güç birliği' adını verdiği oluşumun başta tenis kulüpleri olmak üzere, tüm tenis camiasından destek bulduğunu da söyledi. Yönetim kadrosunu oluştururken ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çeken Tural, daha önce başkanlık yaptığı döneme atıfta bulunarak, "Türk tenisinin güvenle büyüdüğü ve tüm paydaşların kendisini içinde görebildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç var ve bunu hep birlikte tekrar sağlayacağız" diye konuştu. Tenisin hak ettiği popülariteye yakın zamanda ulaşması için yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Osman Tural, 30 Ekim'de yapılacak seçim öncesi "Kulüp delegeleri, antrenörler, sporcular ile aileleri, yatırımcılar ve sponsorları güven ortamında bir araya getireceğiz. Devletimizin sağlamış olduğu kaynakların da etkin ve verimli şekilde kullanarak, özlenen tenis iklimine ulaşacağız" ifadesini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

 Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Aziz Sancar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tenis Başkanlığı için aday olan Osman Tural iddialı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:37:39. #1.11#