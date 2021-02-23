Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu

Fabrikanın en önemli unsuru olan ve eski teknoloji ile çalışan kireç ocakları artık çalışamayacak hale geldiği için, Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim tamamen durduruldu. Çürümeye başlayan 150 bin ton pancar ise tırlarla başka fabrikalara taşınmaya başlandı.

Kamunun elinde kalan şeker fabrikaları arasında en verimli ve karlı şeker fabrikalarının başında gelen, temeli 1976 yılında Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından atılan Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim yatırımsızlıktan dolayı zorunlu olarak durduruldu. Fabrika sahasında bulunan ve işlenemeyen 150 bin ton pancar yaklaşık 15 milyon lira nakliye parası ödenerek Eskişehir ve Ankara Şeker Fabrikalarına taşınmaya başlandı. Taşınan pancarlarda ise ciddi polar kaybı yaşanırken, yatırımsızlığın bedeli TÜRKŞEKER'e ağır olacak.

ALELACELE 150 BİN TON PANCARIN TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre; TÜRKŞEKER yönetimi alelacele aldığı bir kararla çürümeye başlayan 150 bin ton pancarı, en yakındaki diğer kamu şeker fabrikalarına taşınmasına karar verdi. Çürümeye başlayan pancarlar, gece gündüz demeden büyük bir kamyon ve tır filosu ile taşınmaya başlandı.

SADECE TAŞIMA MALİYETİ 15 MİLYON LİRAYI BULACAK

TÜRKŞEKER'in yatırımsızlıktan dolayı üretimi duran Ilgın Şeker Fabrikası'ndaki 150 bin ton şeker pancarını başka fabrikalara taşımasının maliyeti 15 milyon lirayı bulacağı kaydediliyor. İşlenmesi geciktiğinden dolayı taşınan pancarlarda ciddi bir polar kaybı yaşanacağı için elde edilecek şeker miktarı da düşecek. Şekerde yaşanacak kayıpla birlikte zararın ikiye üçe katlanması bekleniyor.

KAMU İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ BULUNUYOR

Ilgın Şeker Fabrikası'nın kamu şeker fabrikaları için ayrı bir önemi bulunuyor. Üretim ve verimliliğin yüksek olmasından dolayı TÜRKŞEKER'in bünyesinde bulunan Ağrı, Kars, Erciş gibi şeker fabrikalarının yüksek üretim maliyetlerini de revize eden Ilgın Şeker Fabrikası, bu özelliğinden dolayı Doğu Anadolu'daki fabrikaların da ayakta kalmasını sağlıyordu. Ilgın Şeker Fabrikası'nın bu özelliğini kaybetmesi, TÜRKŞEKER'in üretim maliyetlerini doğrudan yükselteceği için fabrikaların zararı daha da katlanarak artacak ve halk da şekeri daha pahalı tüketmek zorunda kalacak.

KAPALI FABRİKAYA 60 MİLYON LİRA YATIRIM ÖDENEĞİ AYIRDI

Gözümüz gibi bakmamız gereken Ilgın Şeker Fabrikası'nın önemli bir görevi bulunmasına rağmen, fabrikaya yıllardır hiçbir modernizasyon yatırımı yapılmayarak eski teknoloji ile çalışmaya terk edilmesi manidar bulunuyor.

2020/2021 kampanya döneminde çiftçiden yaklaşık 1 milyon 600 bin ton pancar alan ve bunun yaklaşık 1 milyon tonunu işleyen Ilgın Şeker Fabrikası'na tek bir kuruş yatırım ödeneği ayırmayan TÜRKŞEKER'in pancar üretimi olmayan ve 9 yıldır kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nı tekrar üretime alma gerekçesiyle 60 milyon lira yatırım ödeneği ayırması ise dikkat çekiyor.

Bu kampanya döneminde üretime alınması planlanan Çarşamba Şeker Fabrikası, hem çiftçinin yeterli pancar üretmemesi hem de Kovid-19'dan dolayı üretime alınamadı. Çiftçiden bu kampanya döneminde 150 bin ton pancar taahhüdü alınmasına rağmen sadece 60 bin ton pancar üretildi. Yapılan yatırımlara rağmen Çarşamba Şeker Fabrikası üretime alınmadığı için çiftçiden alınan bu 60 bin ton pancar da yine yüksek bir nakliye ücreti ödenerek çevre illerdeki fabrikalara taşındı.